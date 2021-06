Huda Beauty, la reina del 'baked face', se rinde a los acabados jugosos y lanza su primera colección 'glowy'

Huda Kattan, la gran influencer de belleza conocida por sus looks de maquillaje elaborados y de cobertura total, ha dado un giro de 180 grados con Glowish, una nueva línea de maquillaje con ingredientes para el cuidado de la piel con un acabado increíblemente jugoso.

Lejos de las fórmulas de cobertura total por las que es famosa la marca Huda Beauty, este nuevo lanzamiento está diseñado para resaltar la belleza natural de la piel, dejando un aspecto saludable y luminoso.

Con el lanzamiento de su línea de tratamiento Wishful en 2020, Huda se encontró dedicando más tiempo al cuidado de la piel, aprendiendo a amarla y respetarla: “Se volvió más saludable, más uniforme y luminosa. Me sentí más segura y acepté mi piel de una manera que nunca había hecho. Con o sin imperfecciones. Quería crear productos que me permitieran mostrar esa nueva confianza y la piel que amaba, no ocultarla”, explica la empresaria.

Así nació la colección Glowish by Huda Beauty: productos de maquillaje que realzan el brillo natural de la piel, en lugar de cubrirlo. Una gama de productos aptos para veganos (sin ingredientes de origen animal), elaborados con ingredientes de origen natural y envasados con materiales reciclados.

"Es para todos nosotros, honestamente. Es para la chica que le gusta llevar productos ligeros o para la chica glamurosa que quiere ponerse algo más sobre su maquillaje, como si fuera otra opción. Hoy, de hecho, también lo puse encima de mi maquillaje full glam, porque es muy luminoso", dijo Kattan durante una entrevista.

El producto estrella es sin duda la base ultraligera Glowish Multidew Skin Tint (36,99 €). “Una luminosidad natural es la clave para sentirte segura en tu propia piel, así que he diseñado la fórmula ligera perfecta que no solo deja la piel fresca durante todo el día, sino que también la nutre” explica Huda Kattan.

No se trata solo de una crema hidratante con color o de una BB cream, sino de una fórmula híbrida que promete una cobertura transparente y natural para un efecto jugoso durante todo el día. Está disponible en 13 tonos, es resistente al agua, al sudor, a la transferencia y no lleva perfume.

Huda Kattan y la base de maquillaje 'Glowish Multidew Skin Tint'. HUDA BEAUTY

Para lucir una piel sexy, sana y glowy no podemos olvidar el bronzer. Por eso, Huda Beauty ha sacado los polvos bronceadores Glowish Bronzing Powder (30,99 €) en 5 tonos diferentes para que se adapten a cualquier persona.

"Siempre me ha gustado tener brillo dorado en la piel, pero esta vez, quería desarrollar un bronceador que nutriera la piel a la vez que resaltara la luminosidad para obtener resultados radicalmente radiantes", explica Huda Kattan.

Y es que contiene un 90% de ingredientes de origen natural (como el aceite de rosa de Damasco, la manteca de karité, la vitamina E y el extracto de pimiento rojo) de acción nutritiva y antioxidante. ¿Qué lo hace especial? Su fórmula marmorizada de textura sedosa y ligera (que incluso reduce la apariencia de las arrugas) que se puede aplicar según nuestro estado de ánimo.

Polvos bronceadores 'Glowish Bronzing Powder'. HUDA BEAUTY

Para acompañar al maquillaje, la empresaria ha sacado dos brochas diferentes. La brocha para base Glowish Tinted Moisturizer Brush (30,99 €), en forma de abanico y que proporciona un acabado natural; y la brocha para polvos bronceadores Glowish Bronzing Powder Brush (26,99 €), una brocha que permite difuminar y mezclar suavemente para conseguir un resultado óptimo.