L'Ivace convoca 70 beques remunerades d'especialització en internacionalització

Es tracta d'un programa formatiu que està cofinançat en un 91,89% a través de la Iniciativa Juvenil del Fons Social Europeu (FSE). Després d'un any complex per la incidència de la COVID en tots els mercats, i després d'haver convocat aquestes beques també en 2020, es tornen a convocar per a "facilitar l'empleabilitat futura de les persones que desenvolupen la beca, gràcies a la formació tant teòrica com a pràctica que reben", ha explicat la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra,.

La formació teòrica, orientada les noves tendències i pràctiques de la realitat actual, consta d'un curs sobre màrqueting digital orientat a la internacionalització, de 80 hores de durada, així com un curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, de 220 hores de durada.

L'objectiu és proporcionar una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional relacionat amb la promoció exterior i internacionalització de les empreses valencianes.

Les beques tenen un any de durada i inclouen a més formació pràctica que es desenvolupa en les filials d'empreses valencianes en l'exterior, en organismes de promoció de la internacionalització -com a oficines comercials i delegacions d'Ivace- i en entitats de l'Enterprise Europe Network.

Les persones interessades trobaran tota la informació en la web de la Conselleria. El termini per a sol·licitar les beques Ivace Exterior finalitza el 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.