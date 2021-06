Amador Mohedano ha vuelto a hacer unas duras declaraciones contra su sobrina, Rocío Carrasco. En el día en que se cumplen 15 años de la muerte de la más grande, su hermano ha contado cuál fue el punto de inflexión en la relación con su sobrina y ha opinado sobre el testimonio que ha dado en la serie documental emitida en Telecinco.

El invitado ha reconocido que la muerte de Rocío Jurado dejó a todos "desolados" y que tras su marcha la familia se quedó más fracturada que nunca. Mohedano ha lamentado que su sobrina Rocío Carrasco se alejase de él y del resto de su familia y ha contado que todo se quebró cuando se iba a hacer un miniserie de la vida de la cantante. "Ella un día dijo que no quería que estuviera Ortega Cano, como no va a estar si es la historia de tu madre, de su vida, se ha casado con él... Y desde ahí se rompió la historia", ha comentado el entrevistado.

El ex marido de Rosa Benito ha asegurado que si su hermana continuase viva estaría escandalizada con la docuserie que ha protagonizado su hija, "Jurado estaría... que coge la silla en Mediaset y la rompe encima de alguien", ha añadido. No obstante, Rocío Carrasco ha dicho públicamente estar segura de que contaría con el apoyo condicional de su madre, algo con lo que su tío no parece estar de acuerdo.

"Ella puede estar sentada al lado de la hija para un documental de una cosa en condiciones, ahora, para tirar por tierra a su hija, a su hijo y no hablar con la familia, pues no estaría con ella", ha defendido muy seguro Amador. Asimismo, el gaditano ha secundado las palabras de su cuñado, José Antonio Rodríguez, que como portavoz de la familia dijo que no se creía las lágrimas de su sobrina y apoyó a Rocío Flores ante el conflicto con su madre. "Lo llamé a los dos minutos y le dije, 'José, lo has hecho de puta madre'", ha añadido.

Respecto al testimonio de Rocío Carrasco sobre su relación con Antonio David Flores, Amador ha afirmado que si hubiese sabido lo que pasaba, él mismo se habría ayudado a su sobrina. "Me presento en Madrid, la cojo la monto en el coche y aquí paz y mañana gloria", ha comentado el hermano de la artista andaluza. Mohedano ha asegurado que no tiene ninguna relación con Antonio David, pero sí con sus dos sobrinos nietos, Rocío y David.

Los hermanos Flores, aprovechando su visita a Chipiona para homenajear a su abuela, fueron a visitarle y, según ha contado el propio Amador, hablaron un poco del revuelo causado por el documental. El ex de la colaboradora de Ya es mediodía ha confirmado que los ánimos de Rocío Flores son muy bajos y que eso también afecta a su hermano. "Ya basta de tantas cosas legales y tantos papeles legales, aquí lo que cuenta es esté", ha terminado Mohedano golpeándose el pecho.