Alerta: la Agencia del Medicamento retira varios lotes de soluciones para lentes de contacto por riesgo de infección

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles de la retirada del mercado de determinados lotes de soluciones para lentes de contacto, lavado de ojos y lubricantes oculares, fabricadas por Bausch&Lomb.

Según ha informado la AEMPS, la retirada se produce debido a un problema en el cumplimiento del proceso de esterilización de algunos de sus componentes (botellas, tapones y tapas) por parte de la empresa subcontratada y que podría suponer un riesgo de contaminación de estos productos.

Por tanto y aunque "el riesgo de infección de estos productos sea bajo" y, hasta la fecha, no se han notificado incidentes graves relacionados con este problema, la AEMPS ha optado por retirar del mercado ciertos lotes y recomendar a los usuarios que dispongan de los mismos que no los utilicen.

El fabricante ha enviado un aviso para informar del problema identificado y de la retirada a los centros que disponen de los productos afectados, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a la retirada, añade la AEMPS.

Marcas afectadas

En la web de la agencia hay un listado completo de las marcas afectadas. Entre ellas están Biotrue, ReNu, Boston, Sensitive Eyes, EasySept y Ophtaxia, en varias de sus presentaciones.

La AEMPS cita como marcas blancas asociadas Perfecta, Mioptico, Pemag PLUS, Solución única Alain Afflelou, Opticare confort, Vistasoft Unica Plus, Solución Única Visual Life, Clean&Lens Plus, Farmaoptics plus, Solución única contact care PLUS, Mono Sept, Adda, MEDIfresh y MEDIfresch medical.