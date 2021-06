Cvirus.- Aerte demana que es permeta el contacte físic entre familiars i residents davant la millora de la situació

En eixe sentit, recorda que, segons les últimes dades facilitades per l'IMSERSO, la Comunitat Valenciana porta més de dos mesos sense morts per covid19 en residències, la qual cosa és "una mostra més de l'eficàcia de la vacunació".

A més, han explicat que la normativa actual que regula els centres, que és del 8 d'abril, preveu situacions de nivell d'alerta superiors, però no una millora de la situació, el que impedeix als centres aplicar mesures menys restrictives i que milloren la qualitat de vida de les persones ateses".

Sobre aquest tema, el president d'Aerte, José María del Toro, ha recalcat: "No podem estar cada dia escoltant que som la regió d'Europa amb menys incidència i que això no es reflectisca en un canvi de la normativa cap a la normalitat".

En aquesta línia, insisteix que la regulació anterior "va a complir dos mesos i està pensada per a un empitjorament de la situació, però no per a una millora", la qual cosa "ha de canviar ja". "Els professionals i les famílies estan esgotats", recalca.

De la mateixa manera, considera que "ja no estan justificades de cap de les maneres" la reserves de places lliures per a possibles aïllaments quan a més impedeixen atendre a unes 1.400 persones amb dependència en una de les comunitats amb menys places disponibles d'Espanya.

A més, creu que tampoc ha de mantindre's l'obligació de fer aïllament de deu dies a persones vacunades que ingressen en un centre si no té un 95% de vacunació ni impedir els ingressos en centres, encara que hi haja algun cas positiu ja que aquestes situacions estan controlades.

AERTE considera bo mantindre el règim de visites i eixides dels centres que actualment permet mantindre el contacte entre residents i usuaris sense saturar de persones els centres, la qual cosa encara pareix "precipitat". Al mateix temps, considera "adequat" que es duguen a terme proves PCR en els nous ingressos de persones usuàries o incorporacions professionals en centres.

ACTUACIÓ AMB BROTS

Segons les dades, les residències que han tingut algun brot després de la vacunació han demostrat que la vacuna funciona, ja que han permès que les persones hagen passat la malaltia de manera asimptomàtica, evitant la mortalitat que hem vist en altres moments en els centres.

"Hauríem d'anar a un marc paregut al de la grip, ara que es demostra que la vacuna és eficaç, on hi ha vacunació periòdica, no hi ha aïllament, ni declaració de brots que afecten al funcionament dels centres o que impedisquen els ingressos a pesar que hi haja alguna persona contagiada", ha defès.

D'altra banda, ha lamentat que, a pesar de les sol·licituds dutes a terme, no hi ha hagut cap reunió del sector amb la Conselleria de Sanitat des del passat 23 de març. De fet, l'última actualització del protocol sobre residències es va publicar sense haver-ho treballat prèviament amb el sector. No obstant açò, la interlocució amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "sí que està sent més fluïda en aquests moments".