Luz verde a la tramitación de la ley de Mecenazgo, que incluirá el patrocinio científico-tecnológico

La diputada del PP Miriam Guardiola ha explicado que la ley "ambiciosa porque apuesta por sectores como la cultura, la ciencia y la investigación y el deporte" e incluye medidas como el crédito fiscal que permitirá a personas jurídicas generar un crédito a su favor e incluye aportaciones dinerarias y en especie.

"Es una ley que regula el micromecenazgo. Dará un espaldarazo para avanzar y servirá para modificar la ley nacional de mecenazgo, que debe ser adaptada de inmediato", ha dicho la parlamentaria.

La norma tiene por objeto fomentar y estimular la participación privada en el apoyo, impulso y financiación de proyectos culturales, científicos y deportivos desarrollados por artistas, científicos y deportistas de la Región.

Entre las medidas que contempla la norma se incluye la creación de una oficina administrativa encargada de gestionar los patrocinios, así como un consejo asesor que se encargaría de evaluar los posibles proyectos beneficiarios.

Por parte del grupo parlamentario Ciudadanos, su portavoz, Francisco Álvarez ha destacado que la norma contempla la figura del mecenas, tanto como personas físicas como jurídicas. Según ha expuesto, la norma incluye incentivos fiscales que llegan hasta el 50% en la cuota autonómica del IRPF. Considera que esta iniciativa "funcionará como un efecto llamada a la inversión privada junto a los beneficios en términos de imagen y prestigio que supone avalar proyectos culturales, deportivos o científicos".

Desde el PSOE, Magdalena Sánchez ha pedido al PP que "no tape con esta ley de mecenazgo su fracaso en materia de cultura", ha dicho aludiendo a que en los presupuestos regionales la cultura "no se ve querida" y que esta normativa no debería ser una medida para "tapar" eso.

El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha dicho que la única posibilidad de articular un sistema que proporcione a los sectores artístico, literario, científico y deportivo las condiciones necesarias para subsistir "pasa por la colaboración público-privada. Ayudar a todos esos artistas con dinero privado introduce elementos necesarios", ha dicho dando como ejemplo la "Libertad" de elegir a qué proyectos promocionar.

Por último, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha advertido que los donativos "se destinan a aquellos proyectos que interesan a los mecenas", ha dicho señalando que éste es uno de los "problemas de fondo" de la ley. Considera, además, que la configuración de los beneficios fiscales de la ley "no tiene ni pies ni cabeza. Quedan excluidas del ámbito de la ley las aportaciones más relevantes que son las que podrían realizar determinadas sociedades".