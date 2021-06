Oriana Marzoli habla de su nueva operación de pecho: "¿Cuándo he querido unas tetas naturales?"

Oriana Marzoli ha usado la plataforma que le ofrece su canal de Mtmad para hablar de su nueva operación de pecho. La joven se ha sometido a una nueva intervención para cambiarse los implantes mamarios que ya tenía y aumentarse el pecho. Ha dado todo tipo de detalles en su canal de Mtmad.

En el vídeo se pueden ver momentos del preoperatorio, el durante y el posoperatorio. Eso sí, Oriana afirma haber omitido algunas partes porque resultaban demasiado fuertes.

"Me duele un poquito, pero no sabéis el avance que llevo. Quiero enseñaros lo que ha sido el antes, el durante y el postoperatorio. No he querido meter vídeos tan fuertes porque hay cosas que tienen que quedar en la intimidad", ha explicado.

Oriana (@OrianaGMarzoli) se somete a una operación de pecho y muestra el resultado💥

La colaboradora ha continuado diciendo: "No me puedo poner ni siquiera recta para comer. Si como mucho me duele mucho al vomitar. Me duele todo, la espalda muchísimo, porque no he estado operada por debajo por delante del músculo. Todavía tendré este dolor dos días y ya después, no me va a doler casi. Estoy deseando que llegue el tercer día, me duele muchísimo".

Ha aclarado, asimismo, que no se enteró de cuándo le pusieron la anestesia: "Cuando me desperté pensaba que estaba borracha. En el hospital estuve muy bien. Los dolores han sido bastante fuertes por haberme operado por detrás del músculo. Duele cómo cede la piel. Rompieron el músculo para meter la prótesis por detrás".

Y es que su intervención era más complicada que simplemente cambiar sus prótesis, algo que las personas con implantes tienen que hacer cada cierto tiempo. Por esta operación ha recibido bastantes críticas por parte de sus seguidores. Ha querido dejar claro que el proceso ha durado en total cuatro horas, que la anestesia era general y ha explicado también por qué ha tenido que llevar drenajes.

"Mi intervención es mucho más compleja que un simple cambio de prótesis, básicamente por la ubicación de ellas, es decir, no es lo mismo cambiar una prótesis por un simple aumento ya teniendo la anterior por debajo del músculo, que tenerla por delante, sacarla, limpiar los tejidos (que es lo que supura y por eso me pusieron los drenajes) y luego abrir por debajo del músculo… No es nada sencillo y de hecho ¡dura mucho más!", ha contado en esta ocasión en su perfil de Instagram.

Más adelante ha añadido: "Si no llevase los drenajes, el pecho se me llenaría de líquidos y tendría que asistir a una nueva intervención para sacarlos. Este es el motivo por el cual, es imprescindible colocarlos"

A sus detractores no ha dudado en responderles de manera tajante. "Estos paletos con ínfulas de médico me ponen muy nerviosa". Además, incide en que nunca ha querido un pecho que luciera natural: "¿Cuándo he querido unas tetas naturales? ¿Para qué voy a ir de natural si me estoy poniendo una goma dentro?"

Tampoco ha mostrado reparos en enseñar el sujetador que lleva, que le comprime el pecho para que con el movimiento no le molesten o se le salten los puntos. Ha afirmado encontrarse mucho mejor ahora que ha pasado una semana desde que se operó.

Ha confesado que se ha aumentado el pecho en algunos milímetros y que ha aprovechado la intervención para corregir algunas cosas cuyo resultado no le convenció tras la primera operación, como la cicatriz que le habían dejado en el pezón.