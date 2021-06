CROEM prevé un "rebote rápido" de la economía regional en 2021 que se situaría entre el 3,8% y el 10,2%

Así aparece reflejado en el Boletín de Coyuntura Económica de CROEM relativo al primer trimestre del año, en el que la patronal recuerda que hace ya más de un año que las economías de todo el mundo "se vieron inmersas en este 'shock' sin precedentes llamado COVID-19, con distintas intensidades según los países y regiones y también con disparidad en el camino hacia la recuperación".

"Bajo esta premisa no sólo enfermaron las personas, también lo hizo el tejido empresarial", tal y como relata CROEM, que considera que "no es una locura afirmar que empresas o autónomos no pueden vivir lo suficiente cuando sus ingresos se muestran inferiores a sus costes, ya que los problemas de liquidez acaban convirtiéndose en problemas de solvencia".

Esta ha sido la realidad de 2020 y también de lo acontecido en lo que llevamos de 2021, según la patronal, que recuerda que el tejido empresarial se dotó de herramientas para intentar minimizar esta situación. Así, los ERTES se convirtieron en unos instrumentos fundamentales, como las ayudas del Gobierno regional, los avales ICO del Gobierno de España o los aplazamientos de impuestos, entre otros.

Aun así, la CROEM lamenta que la letalidad del virus hizo que todas estas medidas fueran "insuficientes" para aquellas empresas ya enfermas. Por eso, estima que son "imprescindibles" ayudas directas que compensen los costes fijos. "Se trata de una mera cuestión de supervivencia de la actividad empresarial y del empleo", añade.

En este sentido, la Confederación remarca que "es clave" la protección de empresas y autónomos, al igual que han hecho muchos países del entorno, y cree que "nos va mucho en este envite".*EL RESURGIR DE LA INFLACIÓN

A todo ello, la CROEM suma un riesgo adicional materializado en los últimos meses como es el resurgir de la inflación. "Aunque ésta se mantiene todavía en niveles moderados y compatibles con los objetivos del Banco Central Europeo, viene experimentando una aceleración que le ha llevado a máximos de los últimos años", ha advertido.

La patronal reconoce que este fenómeno se explica por "shocks puntuales del componente energético", pero afirma que, si se prolonga más de lo deseado y además se acaba trasladando al resto de productos, "podría llegar a incidir en la política monetaria y avivar el fantasma de la 'estanflación', con los notorios perjuicios que ello ocasionaría".

Con los ojos puestos en Europa, la CROEM espera que el reparto de los fondos "sea lo más óptimo posible" para reactivar la economía; por ende, la Confederación asegura que mantendrá una posición "activa y colaborativa" con la Comunidad Autónoma para que "así lo sea".

A su juicio, los fondos NEXT-CARM "deben llegar a cuantos los necesiten con un reparto justo y eficiente". Una vez más, cree que estos fondos "tienen que ir a las manos de los que harán mejor uso de ellos, las empresas grandes, medianas y sobre todo los pymes y autónomos". "En este momento no hay medias tintas y hay que apostar por el sector económico como motor de la economía", según la patronal.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otro lado, la patronal valora que la vacunación, y así lo han expresado grandes expertos, "es ahora un estímulo para la reactivación". Así, los empresarios ya han expresado su disposición a colaborar con el fin de acelerarla "al máximo posible".

Los empresarios han apelado a la "responsabilidad" de toda la clase política "para dejar cuestiones partidistas aparcadas y trabajar por el interés general, tan necesario en estos momentos". A su parecer, "hay que dejar los enfrentamientos que no conducen a nada y pensar en lo necesario, que es sacar adelante a la Región de Murcia y, en definitiva, a España desde la unidad".

LA ECONOMÍA REGIONAL MODERA SUS CAÍDAS

Tras más de un año conviviendo con la pandemia mundial, la economía aún se muestra inmersa en una fuerte incertidumbre, con fuertes diferencias entre las economías más avanzadas y las emergentes. En este contexto, España se mantuvo en el primer trimestre sin una recuperación evidente de la actividad económica, según CROEM.

Con respecto a la Región, en el primer trimestre de 2021, cuyo comienzo fue coincidente con la tercera ola de la pandemia, la economía murciana mantiene las caídas, aunque de manera más moderada que en el ámbito nacional, dado que el PIB se redujo un 3,1% interanual, frente a -4,3% en el conjunto del país según AIREF.

Si se detalla por sectores, la Agricultura se muestra por lo general con comportamientos negativos, a su vez, el sacrificio de ganado obtiene buenos resultados, mientras la pesca desembarcada en el Puerto de Cartagena continúa con su mala tendencia; mientras que el ector industrial intensifica su camino a la baja, frente a comportamiento positivo de la media nacional.

Por su parte, la Construcción muestra una recuperación gradual tras el aumento de la obra pública y la revitalización de la variante residencial desde el tramo final del año anterior.

El sector Servicios, por su lado, continúa con caídas moderadas de su facturación en el primer trimestre (-2,0%), inferiores a las nacionales (-3,8%) aunque con una evolución muy desigual en las distintas ramas, encontrándose entre las más afectadas la turística, el transporte de viajeros y la matriculación de vehículos.

En lo que atañe al mercado laboral, la variabilidad de las medidas para combatir la pandemia ha afectado directamente a su evolución, aunque la Región de Murcia es una de las pocas comunidades con creación anual de empleo -acumula 1.200 parados más pero al mismo tiempo suma 8.100 nuevos ocupados- en tanto la tasa de paro permanece sin grandes variaciones, en el 16,4%, en línea con la nacional, y la creación neta de empleo se extiende a casi todas las comarcas.

RECUPERACIÓN EN 2021 CON PRESIONES INFLACIONISTAS

Por su lado, los precios se mantuvieron moderados aunque con una importante tendencia creciente a lo largo del trimestre cerrando el mismo en un 1,4%. A su vez, las exportaciones también aumentaron, influenciadas altamente por los precios energéticos.

Por otra parte, el déficit público de la Comunidad Autónoma de Murcia repunta a comienzos de 2021, pues hasta marzo se alcanzaba un desfase entre ingresos y gastos de -223 millones de euros (frente a los -129 milloes de un año antes), que equivalen al -0,5% del PIB, aunque el plazo medio de pago se sitúa en apenas 4,1 días (el más bajo de las distintas autonomías donde el promedio es 26,3 días).