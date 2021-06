La familia Flores se muestra muy unida frente a las críticas tras el revuelo causado por la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco. Rocío Flores se ha convertido en la defensora de Olga Moreno en el plató de Supervivientes y la defiende a capa y espada para que la mujer de su padre sea juzgada por su paso por el reality y no por la información del exterior.

Esta semana, Olga Moreno ha vuelto a hablar de su familia, esta vez del deseo de bautizar a David Flores y a su hija Lola. Estos comentarios han generado mucha polémica teniendo en cuenta que Rocío Carrasco ya no está en la vida de su hijo para opinar sobre su bautismo bajo la Iglesia católica. Otros le quitan hierro al asunto, teniendo en cuenta que los deseos de Olga solo se cumplirán si lo desea David ya que es mayor de edad.

Este miércoles, Rocío Flores ha acudido al plató de El programa de Ana Rosa como colaboradora para responder a algunas de estas polémicas y una vez más se ha situado al lado de la segunda esposa de su padre. El colaborador Joaquín Prat ha sido el más crítico y ha reprendido que Olga Moreno por sus ultimas declaraciones y ha calificado de irresponsable decir públicamente que quiere bautizar a David Flores sin tener en cuenta la opinión de su madre, Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco no fue al bautizo a su hija

Rocío Flores se ha mostrado algo molesta al escuchar las declaraciones de su compañero y se ha puesto a la defensiva: "Te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció. Sé que no debería de decirlo, pero es que ya estoy un poco cansada de declaraciones de ese tipo". "Pero, ¿lo sabía?", ha preguntado Ana Rosa sorprendida. "Claro que lo sabía", ha afirmado la colaboradora.

La exsuperviviente ha aclarado que el deseo de Olga no tiene ninguna doble intención y que únicamente su deseo es Bautizar a Lola y a David, porque tanto ella como sus hermanos son personas religiosas. "David decidirá si se quiere bautizar o no, igual que Lola", ha añadido. Además, Rocío ha explicado que las personas que Olga nombró como posibles padrinos son las personas que se habían elegido cuando eran niños.

Rocío Flores invitó a su madre a la ceremonia



"Y digo esto porque estoy candada de que siempre se recalque lo mismo. Mi madre allí no apareció cuando me bauticé, que me parece respetable, pero...", ha seguido explicado la tertuliana. "¿David quiere que en el bautizo esté su madre?", ha preguntado Joaquín Prat. "Pues imagino que sí, al igual que quería yo estuviese cuando me bauticé", ha respondido la colaboradora. Asimismo, la hija de Rocío Carrasco ha explicado que se invitó a su madre a la ceremonia y que fue decisión suya no acudir.

No obstante, cuando todo parecía estar más o menos claro, el presentador de Cuatro al día ha puesto el foco sobre un tema: ¿Rocío Flores bautizó antes o después del incidente que tuvo lugar entre madre e hija?. La joven ha explicado que no recuerda si para entonces ya vivía únicamente con su padre, pero ha dicho que cree que en esos momentos aún disfrutaba de la custodia compartida.

Todo cambió el famoso 27 de julio de 2012

"A ver Rocío, con todos los respetos, tienes que recordarlo. Tienes que recordar si en un momento tan importante de tu vida tú todavía vivías con tu madre y con Fidel la mitad del mes", ha comentado el colaborador. Ro Flores, usando en esta ocasión un tono sarcástico, ha respondido: "Pues yo te digo que no lo recuerdo exactamente, pero si quieres lo miro y te lo confirmo". "No, esto no se trata de un interrogatorio, solo que me llama la atención que no recuerdes si ya había o no sucedido lo que ocurrió con tu madre", ha replicado su compañero.

"Las declaraciones de Olga son profundamente irresponsables", Joaquín Prat discrepa con Rocío Flores #AR2J https://t.co/1usMhvp7Ww — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 2, 2021

Entonces, el colaborador Miguel Ángel Nicolás ha entrado en escena y ha afirmado que cuando la nieta de la más grande se bautizó con 15 años fue justo un mes o dos después de que la menor abandonara el domicilio materno, es decir, que ya había tenido lugar el desagradable episodio en el que Rocío Carrasco afirma que su hija la agredió físicamente.