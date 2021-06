Polémica por la oferta de trabajo machista de un restaurante: busca camarera "sin dolor de ovarios"

No son pocas las ofertas de trabajo que llaman la atención e incluso llegan a provocar indignación, ya sea por el salario, por las características del puesto o por el perfil que buscan las empresas. Es el caso de una cafetería de Burgos que se ha lanzado a buscar camareros o camareras y ha levantado polvareda por el carácter machista de la publicación.

El Diario de Burgos ha sido el medio que se ha hecho eco de la oferta, colgada en el poral Job Today y que ya ha sido retirada por el propietario tras la polémica suscitada. En ella, buscaba "camarera/o con experiencia a jornada completa y horario partido" y añadía: "Abstenerse aficionad@s o personas con poco nervio o dolor de ovarios".

La publicación, según David, su autor, fue retirada minutos después de la primera llamada de una mujer que se puso en contacto con el responsable del local para afear una oferta de tan mal gusto, tal y como ha explicado al Diario de Burgos.

El dueño del local, que reconoce que se equivocó en su escrito, señaló a dicho diario que había tenido varias bajas en la cafetería por este motivo y por eso decidió añadirlo a la oferta. "Tengo aquí cartas donde me justifican eso, al segundo o tercer día me han pedido la baja", dice. No obstante, asegura que en la actualidad tiene mujeres trabajando con normalidad en el local.