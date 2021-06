Cvirus.- Barceló garanteix que la segona dosi amb AstraZeneca està assegurada: "No hi haurà cap problema"

Barceló, després de presentar el Pla d'Infraestructures Sanitàries 2021-2023, ha assenyalat sobre aquest tema que hi ha "dosis suficients" per a finalitzar la pauta amb els vials d'AstraZeneca.

Així, als més de 142.000 vials que arribaran aquest setmana a la Comunitat Valenciana cal sumar les dosis que la Conselleria de Sanitat manté "emmagatzemades en previsió i planificació futura que poguera fallar" la farmacèutica en les seues entregues. "Hem sigut prudents i conservadors i tenim estoc, per la qual cosa no va a haver-hi cap problema per a vacunar-se amb AstraZeneca", ha recalcat.

En eixe sentit, ha recordat que en els majors de 60 anys l'administració de la segona dosi s'està produint a les 12 setmanes ja que no s'han vist afectats per la decisió de la Comissió de Salut Pública d'ampliar l'interval a 16 setmanes, com en el cas dels menors d'aquesta edat, fins que es disposara de l'estudi de l'Institut de Carlos III.