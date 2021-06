El parque de El Retiro tiene una nueva atracción turística. Se trata de la noria de agua ubicada en el Huerto del Francés que desde este miércoles estará "en permanente funcionamiento para que los visitantes pueda disfrutar del patrimonio del parque". Con estas palabras el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha inaugurado la recreación del conjunto histórico que data de 1656 y que fue descubierta durante las excavaciones realizadas entre los años 1996 y 2000. Es decir, hace más de dos décadas años.

"Durante los últimos 20 años se había recuperado pero no se había rehabilitado ni puesto en marcha. Llegó el momento de recuperar todo el patrimonio del parque, a través del Plan Director", ha defendido Carabante. En todo caso, esta nueva atracción no tiene otra función que la ornamental. "El efecto del agua ya no tiene validez para la conservación del parque pero sí como elemento ornamental", ha explicado el delegado.

Y es que el Real Sitio del Buen Retiro, establecido en el año 1637, necesitó desde sus inicios de abundante agua tanto para el riego de sus jardines y arboledas como para el servicio de los estanques y rías. Este suministro se obtenía por medio de varias norias distribuidas por el recinto, levantadas en los primeros años de la construcción de los jardines o, incluso, reutilizando otras anteriores empleadas en las antiguas huertas. De ahí los orígenes de la noria y el porqué de su recuperación, ahora ya como elemento ornamental.

Los trabajos, que han durado "un par de meses" y han costado 184.000 euros, han consistido en la restauración del ladrillo de tejar y de caliza de todo el entorno, de las estructuras metálicas y los cerramientos existentes. Se ha rehabilitado el vaso de la alberca, creando un nuevo vaso de hormigón armado y se ha procedido a su impermeabilización.

De este modo, el Ayuntamiento ha realizado una reproducción exacta de la noria de madera, que se encontraba en un estado de deterioro muy avanzado, respetando las medidas originales. También se ha procedido a la limpieza y saneado de la estructura metálica que conforma la barandilla de protección del entorno, dándole como acabado una pintura resistente a la intemperie.

Debido al mal estado que, en general, presentaba la pileta de decantación de la noria, se ha procedido al desmontaje y retirada de los vidrios existentes sustituyéndolos por un nuevo acristalamiento de seguridad formado por dos vidrios ensamblados entre sí, explican las fuentes municipales.