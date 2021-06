Verdeliss reaparece en televisión y se estrena como presentadora: "Qué importante es creer en una misma"

"¡Menudo salto profesional!", ha admitido la propia Verdeliss sobre su nueva aventura laboral. Y es que la influencer se ha embarcado en un nuevo proyecto que significa su reaparición televisiva tras haber enamorado a muchos espectadores cuando decidió meterse en la casa de GH VIP hace unos años, haciendo historia, además, porque estaba embarazada.

Desde entonces se ha dedicado a otros proyectos y a su familia, numerosa, ya que tiene 7 hijos junto a su marido. Pero ahora ella misma ha gritado a los cuatro vientos, a través de las redes sociales, que tiene nuevo reto profesional, el programa Tu Plan A.

"Mi primera vez como presentadora 🔥 En el rodaje de Tu Plan A, con @amazonespana. ¡¡¡¡Menudo salto profesional!!! Y qué importante es creer en una misma y salir de la zona de confort ❤️ Fijaos que iba yo flagelándome, pensando que me bloquearía, me quedaría sin palabras y me ahogarían los nervios... pero salió rodado 👍🏻 Contra todo pronóstico, me sentí en mi salsa (pese a grabarse todo el speech sin apenas cortes, un reto jeje)", ha expresado en su Instagram en un texto que acompaña de divertidas fotos del momento de la grabación.

"También es verdad que tanto mi compañero Ricky como el equipo de Amazon me hicieron sentir muy cómoda y olvidar los millones de técnicos, focos y guiones, ¡muchas gracias! Visto entre bambalinas valoro más que nunca el currazo que hay detrás", reconoce la influencer, una de las más seguidas y queridas de España.

Por último, explica de qué trata el nuevo programa. "Os va a ser superútil!!! Especialmente si sois familias con niños, ya que compartí una serie de trucos, ideas y recomendaciones para salir airosos este verano, entre vacaciones y viajes varios (la experiencia de criar a 7 y llevar 15 años 'maternando' es lo que tiene jeje). Además, os anuncio en primicia los productos que van a marcar las tendencias para disfrutar el verano... y que vais a querer llevar a todas partes, bien sea campo, playa o montaña. ¡¡¡Toca divertirse cualquiera que sea Tu Plan A!!!".