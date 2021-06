Cvirus.- Barceló descarta celebrar una nit de Sant Joan "típica" per a "evitar les aglomeracions"

Sanitat, després de presentar el Pla d'Infraestructures Sanitàries 2021-2023, ha recalcat que si en aquests moments per a evitar la propagació de la covid "es demana control per a gaudir de les platges durant el dia, no pot saltar-se eixe control per a gaudir de la nit de Sant Joan".

En eixe sentit, Barceló ha recordat que es mantenen reunions "periòdiques" amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), tant amb la seua junta directiva com amb els alcaldes que formen part de la comissió de turisme i de festes, per a abordar la situació.

Sobre aquest tema, ha recalcat que el Consell no té "una bola de cristall" per a anticipar-nos a com estarà la situació epidemiològica, per la qual cosa "no es pot donar un missatge unitari d'allò que es podrà fer o no es podrà fer" en cada festa. D'aquesta manera, els festejos dependran sempre de la situació epidemiològica i de les mesures implantades a cada moment a la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, ha recordat que a dia de hui no es permeten festes populars ni tan sols cercaviles per a evitar la concentració de persones. Per açò, ha apuntat que la majoria de Federacions de moros i cristians i Fogueres d'Alacant han optat per posposar les festes a 2022 "precisament pel tipus de festa que és, pell amb pell i de contacte físic". A més, ha apuntat que les bandes de música que les acompanyen estan integrades per grups de diferents municipis que conviuen diversos dies i usen unes mateixes instal·lacions.

Respecte a les Falles, ha insistit a traslladar que tampoc seran unes festes tradicionals sinó que es permetran "unes activitats festeres" que s'aniran concentrant conforme s'aproximen les dates per a adequar-les al nivell del risc del moment, sobre un mes abans de la seua celebració.

CAMPAMENTS D'ESTIU

De la mateixa manera, respecte a les escoles i campament d'estiu ha apuntat que es deuen abordar en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) d'aquesta vesprada i que allò que s'acorde es portarà demà al Consell interterritorial de matí per a fixar una posició en la resolució que es dicte a la Comunitat Valenciana.

"El Consell d'aquesta vesprada té moltes actuacions coordinades que decidir que són d'obligat compliment i que s'incorporaran al Consell interterritorial", ha assenyalat.