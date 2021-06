La banda sonora de 'Maricón perdido', la serie de Bob Pop, correrá a cargo del compositor gallego Nico Casal

El próximo sábado 5 de junio llega al Festival de Málaga Maricón perdido, una serie creada y escrita por Bob Pop y cuya banda sonora corre a cargo del compositor Nico Casal. La serie, cuya trama está inspirada en la vida de Bob Pop, se estrenará en TNT el 18 de junio y está dirigida por Alejandro Marín.

El protagonista de la ficción es un chico de pueblo que trata de encontrar una identidad propia. El espectador irá viendo al joven en distintas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid y, finalmente, el presente, donde el espectador encontrará al personaje convertido en escritor.

Crear la banda sonora de la serie ha sido, para Nico, una gran experiencia de la que ha aprendido mucho y que ha supuesto todo un desafío: "Creo que es el proyecto más difícil e interesante que he hecho hasta la fecha. Al final tuve que componer 60 bloques de música, algunos con piano, cello, clarinete, otros electrónicos, otros rockeros... incluso he tenido que componer varias canciones con voz. Es la primera vez que me enfrentaba a un reto así".

Otro de los desafíos al que ha tenido que hacer frente el músico es el de componer dos motivos musicales que acompañasen al desarrollo de los personajes de Bob Pop y su madre a lo largo de la serie. En el caso del personaje de Bob, este motivo representa al adolescente, marcando su inocencia, su curiosidad por la vida y su deseo de conocerse a sí mismo. En cuanto a la madre, se trata de un sonido más histriónico, repetitivo, algo más loco y con el clarinete como instrumento principal. Todo ello, con el objetivo de aportar coherencia a la narración musical de la serie.

En lo que respecta a Casal, es un pianista y compositor gallego que, tras vivir durante seis años en Londres, donde estudió un Máster de composición para cine, ha regresado a Madrid. Durante el tiempo que pasó en Inglaterra, Casal trabajó para varios proyectos audiovisuales entre los que destacan Stutterer, ganador del premio Oscar a Mejor Cortometraje en 2016, y la película La Enfermedad del Domingo, de Ramón Salazar, que le valió una nominación a los Premios Feroz a mejor banda sonora.

Además de su trabajo para Maricón perdido, Nico Casal también ha compuesto la banda sonora de la película argentina Errante Corazón, escrita y dirigida por Leonardo Brzezicki, y está a punto de empezar su siguiente trabajo para la película inglesa Blood in the Water, dirigida por Aoun Khan.