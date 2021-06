Declarat un incendi industrial en una empresa de fusta abandonada a Benifaió

L'empresa, sense activitat, es dedicava a treballs de fusta i encara quedava molt d'aquest material en l'interior de les instal·lacions, la qual cosa va propiciar una elevada càrrega tèrmica.

L'avís s'ha rebut a les 00.28 hores de la matinada i fins a allí s'han desplaçat nombroses dotacions del Consorci, concretament bombers dels parcs d'Alzira, Silla i Catarroja, amb sergent d'Alzira, cap de sector i Oficial de Guàrdia, que van aconseguir donar per controlat l'incendi a les 02.22 hores.

Ja aquest matí, s'han incorporat nous mitjans, amb bombers del parc de Torrent, Alzira i Silla amb sergent de Torrent i Oficial del Consorci, detalla l'organisme en un comunicat.

Els efectius utilitzat una màquina retroexcavadora per a remoure les restes de fusta per a facilitar les tasques d'extinció. S'espera poder donar-ho per extingit al llarg del matí.