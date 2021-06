Puig: "Si no hi ha acord sobre l'Empresa Pública de Sanitat s'ajornarà"

Puig, després de presentar el nou Pla d'infraestructures sanitàries, s'ha referit així preguntat per si l'EPS s'aprovarà en la reunió d'aquest divendres del Ple del Consell davant les discrepàncies amb els altres socis de govern del Botànic, que prefereix que les reversions es facen amb la fórmula que es va seguir en 2018 per a la volta a la gestió pública del departament d'Alzira.

En eixe sentit, ha mantingut que no es tracta de "donar un medicament, que aleshores no s'ajornaria encara que no hi haguera consens, sinó que estem parlant d'un instrument" per a assumir els servicis externalitzats. Per açò, si no hi ha acord, s'ajornarà.

Així, ha insistit a defendre la seua filosofia de l'acció política que se centra en que "l'important són els objectius, els principis i les conviccions, però no tant els instruments". D'aquesta manera, insisteix que l'EPS és un instrument que es planteja des de la conselleria de Sanitat per a "accedir a la millora de l'acció pública de la sanitat".

No obstant açò, "si es considera que no és eixe el camí es poden estudiar altres camins" perquè, ha recalcat, "nosaltres no estem ni en una posició dogmàtica ni fonamentalista, ni en açò ni en res". Per tant, s'ha mostrat "absolutament obert", com ha fet la Conselleria de Sanitat, a "parlar amb tots els interlocutors per a generar el major consens possible".

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha negat "rotundament" que s'haja plantejat en algun moment incloure en l'EPS als Consorcis Hospitalaris. Barceló ha explicat que aquesta empresa es va idear com un instrument per a planificar la subrogació del personal de la UTE Erescanner Salut -concessionària de les ressonàncies magnètiques- una vegada finalitzat el contracte.

De la mateixa manera, es va pensar incloure el personal de farmàcia soci sanitària de les residències pública perquè han de dependre la Direcció general de Farmàcia de la Conselleria de Sanitat. No obstant açò, ha assenyalat que l'instrument per a procedir a eixa subrogació és "el que s'està parlant amb tothom".

En eixe sentit, ha assenyalat que també s'estan analitzant els diferents models que poden existir per a la incorporació a la gestió pública del departament de Torrevella, una vegada que el pròxim mes d'octubre finalitza el contracte amb la concessionària.

Per a açò, ha recalcat que s'estan mantenint reunions amb la Junta de personal i el comité d'empresa "no una vegada, dos, tres, quatre, cinc reunions a Torrevella i a València". "Estem portant un procés de diàleg constant amb tots", ha postil·lat.