Puig demana disculpes a Oltra per "si s'ha pres com una desconsideració" els anuncis sobre la Covid-19

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una roda de premsa de presentació del pla d'infraestructures sanitàries en ser preguntat pel tweet d'Oltra en el qual deia que s'havia assabentat "per la premsa" que el Consell preveia llevar el toc de queda el dilluns, 7 de juny.

En aquest missatge en xarxes socials, Oltra ironitzava amb que així el Govern valencià podia "estalviar-se reunions inútils perquè ja està tot decidit".

Puig, sobre aquest tema, ha aclarit que totes les decisions es prenen en la comissió interdepartamental COVID i ha indicat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, portarà les propostes de l'autonomia a la reunió per a avaluar-les amb els experts.

"Si hi ha alguna qüestió que per falta de comunicació s'ha entès de manera diferent, em disculpe. Em disculpe si s'ha pres açò com una desconsideració, que no ho és", ha postil·lat.

D'altra banda, preguntat per si es planteja el Consell obrir l'oci nocturn fins a les 2 hores, Puig ha recordat que aquest sector està tancat des de fa molts mesos per un acord que es va prendre en la comissió a nivell de tota Espanya.

"Aquesta vesprada la consellera participarà en la comissió i sabem que es debatrà sobre açò", ha dit, per a afegir que en la seua opinió es donen les circumstàncies per a començar a normalitzar l'obertura de l'oci nocturn "amb una sèrie de condicions".

Al seu juí, "cal donar seguretat a la ciutadania, però també és cert que l'oci nocturn ha patit molt". "Vull agrair-los l'esforç que han fet i ara es tracta de generar un marc d'obertura progressiva en el qual sí és exigible mantindre la màxima prudència", ha insistit.

I així, en relació amb el debat de les mascaretes, Puig ha indicat que pensen que en espais naturals i platges "ens trobem en circumstàncies de no necessitar mascaretes", però fora d'ací "cal anar amb molta cura perquè el virus segueix present", ha incidit. Al seu entendre, "llevar la mascareta de manera generalitzada generaria una dinàmica d'imatge molt negativa, com si haguera desaparegut el virus".