Puig: "Si no ha acuerdo sobre la Empresa Pública de Sanidad se aplazará"

Puig, tras presentar el nuevo Plan de infraestructuras sanitarias, se ha referido así preguntado por si la EPS se aprobará en la reunión de este viernes del Pleno del Consell ante las discrepancias con los otros socios de gobierno del Botànic, que prefiere que las reversiones se hagan con la fórmula que se siguió en 2018 para la vuelta a la gestión pública del departamento de Alzira.

En ese sentido, ha mantenido que no se trata de "dar un medicamento, que entonces no se aplazaría aunque no hubiera consenso, sino que estamos hablando de un instrumento" para asumir los servicios externalizados. Por ello, si no hay acuerdo, se aplazará.

Así, ha insistido en defender su filosofía de la acción política que se centra en que "lo importante son los objetivos, los principios y las convicciones, pero no tanto los instrumentos". De este modo, insiste en que la EPS es un instrumento que se plantea desde la conselleria de Sanidad para "acceder a la mejora de la acción pública de la sanidad".

No obstante, "si se considera que no es ese el camino se pueden estudiar otros caminos" porque, ha recalcado, "nosotros no estamos ni en una posición dogmática ni fundamentalista, ni en esto ni en nada". Por tanto, se ha mostrado "absolutamente abierto", como ha hecho la Conselleria de Sanidad, a "hablar con todos los interlocutores para generar el mayor consenso posible".

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha negado "rotunda y tajantemente" que se haya planteado en algún momento incluir en la EPS a los Consorcios Hospitalarios. Barceló ha explicado que esta empresa se ideó como un instrumento para planificar la subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud -concesionaria de las resonancias magnéticas- una vez finalizado el contrato.

Del mismo modo, se pensó incluir al personal de farmacia socio sanitaria de las residencias pública porque deben depender la Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Sanidad. No obstante, ha señalado que el instrumento para proceder a esa subrogación es "lo que se está hablando con todo el mundo".

En ese sentido, ha señalado que también se están analizando los distintos modelos que pueden existir para la incorporación a la gestión pública del departamento de Torrevieja, una vez que el próximo mes de octubre finaliza el contrato con la concesionaria.

Para ello, ha recalcado que se están manteniendo reuniones con la Junta de personal y el comité de empresa "no una vez, dos, tres, cuatro, cinco reuniones en Torrevieja y en València". "Estamos llevando un proceso de diálogo constante con todos", ha apostillado.