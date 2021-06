El Deleste celebra un cicle de concerts en 2021 "per a mantindre viu el festival" 

El festival Deleste celebrarà enguany a La Rambleta de València un cicle de concerts per a "mantindre viu el certamen en un any en el qual no és possible realitzar l'esdeveniment en condicions normals, a causa de les restriccions sanitàries per la Covid-19". Silvana Estrada serà l'encarregada d'obrir aquesta cita.

La iniciativa torna a comptar amb la col·laboració de Cerveses Alhambra, que reforça així el seu suport a la música en directe en la ciutat. Les entrades eixiran a la venda a través de la plataforma Notikumi i en la web de Rambleta, informa l'organització en un comunicat.

Amb el lema #SentDeleste, el cicle tindrà "tota l'essència" del festival "per a no deixar el públic sense esdeveniment fins al 2022, any per al qual ja s'està preparant una edició molt especial per a celebrar el seu desé aniversari".

Per a començar, portarà a la Rambleta el 25 de juliol a qui alguns mitjans titlen com "la Chavela Millenial", Silvana Estrada. Aquesta artista mexicana combina els seus estudis de jazz amb el folklore que ha mamat en la seua terra, Veracruz, des que era menuda i s'ha convertit en una de les més grans apostes de la cançó llatinoamericana. Ha cantat al costat de Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Silvia P. Cruz, Love of Lesbian o Guitarricadelafuente.

Recentment s'ha convertit en la primera artista de parla hispana a fitxar amb la discogràfica americana Glassnote i la multinacional United Talent Agency. També va ser premiada l'any passat en els premis Spotify Awards i es va convertir en l'artista número u de la campanya Radar Mèxic de Spotify.

En les dues gires que ha fet per Espanya ha esgotat totes les entrades abans d'aterrar ací, incloent una en Joy Eslava o el Teatre Joaquin Turina a Sevilla. A la fi de juny de 2021 eixirà a la llum 'Marchita', el seu esperat nou àlbum gravat pel multi guanyador del Latin Grammy Gustavo Guerrero, també productor de 'Musas' de Natalia Lafourcade així com director musical de la seua banda.

Els pròxims concerts de #SentDeleste s'anunciaran pròximament.