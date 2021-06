Arranca a València una marxa per la llibertat del poble sahrauí rumb a Madrid

Des de l'inici del parc fluvial del Túria, una desena de persones ha emprès el camí fins a la capital, on aterrarà el 17 de juny després de recórrer els 440 quilòmetres que creuen les províncies de València, Conca i, finalment, la Comunitat de Madrid.

Allí confluiran amb la resta de columnes provinents d'altres comunitats autònomes amb la finalitat d'entregar al Govern un manifest per la llibertat del poble sahrauí, avança la coordinadora valenciana de la marxa.

Aquesta acció conjunta, organitzada en tot el país, pretén mobilitzar a la societat en favor de la causa, donar un toc d'atenció al Govern i posar en l'agenda política el paper clau d'Espanya com potencia administradora del Sàhara Occidental i "agent principal per a solucionar el conflicte" i l'ocupació de terres per part del Marroc.

El manifest exigeix al govern de Pedro Sánchez "coherència i fermesa" en la defensa de la legalitat internacional, al costat de la intervenció d'Observació Internacional dels Drets Humans, del Comité Internacional de la Creu Roja i de l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans de l'ONU.

València i Castelló se sumen a la iniciativa amb el recorregut iniciat aquest dimecres, dividit en 15 etapes amb un màxim de 25 participants a causa de la situació sanitària. En cada localitat de parada hi haurà actes culturals en col·laboració amb els ajuntaments i col·lectius, contribuint a "deixar una petjada artística".

La marxa transcorrerà per municipis de la província amb parades a Xest, Setaigües, Requena i Fuenterrobles. Durant aquest cap de setmana, la ciutadania valenciana ja ha obert pas amb activitats culturals.

A Puçol es va iniciar en la matinada del dissabte una ruta mediterrània que va marcar un recorregut de 16 quilòmetres per l'antiga Via Churra. Va acabar en el barri valencià de Benimaclet, on es va poder visitar l'exposició 'Ilustraciones por el Sáhara Occidental' en el Teatro Círculo, que arreplega treballs de les il·lustradores Iris Serrano i Carmen García Gordillo, entre altres artistes, i es pot visitar fins al 30 de juny.

Hores més tard, el Centre Instructiu Musical de Benimaclet acollia un concert solidari amb les actuacions de Tesa, Yslem, Sociología Animal, Malparlat, Koda i Arjé. El diumenge va haver-hi un recorregut pels jardins de l'antiga llera del Túria acompanyat de comparses musicals i espectacles circenses.

El passeig artístic i reivindicatiu, encapçalat per un grup de dones sahrauís refugiades en territori valencià, va concloure en l'amfiteatre del Parc de Capçalera. Aquestes activitats s'han replicat per tot el territori espanyol i continuen de manera paral·lela a les columnes. Tota la programació està disponible en la web de la marxa.

"Mai, en els 45 anys de resistència de la població del Sàhara Occidental, s'havia donat un moviment de tal magnitud, amb actes coordinats per tot l'Estat en defensa de la llibertat del poble sahrauí", celebra el portaveu de la marxa i membre de Pallasos en Rebeldia, Ivan Prado.