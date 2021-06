Luis Piedrahita desvela su momento más incómodo durante un espectáculo: "Ella le dijo que no. No fue fácil"

Luis Piedrahita ha desvelado el momento más incómodo que le ha tocado vivir subido a las tablas, durante uno de sus espectáculos.

El cómico contó este martes en La ventana de la Cadena Ser que todo ocurrió en un show en el teatro, cuando vivió en directo una declaración de amor -con petición de matrimonio incluida- de un chico a su pareja que resultó fallida y que marcó el resto del espectáculo.

"Vi al chico sentado con una chica y pensé que esta le iba a decir que no. No sabía el motivo, pero no me pegaban", empezó rememorando.

"Según avanza el show, llega el momento de la declaración, invito al chico y, mientras este iba hablando, veía a la chica con unas caras que se veía que le iba a decir que no", avanzó el cómico en la anécdota.

Al final, se confirmaron sus temores: "Hizo una pausa al decir él 'quieres casarte conmigo' y, en esos segundos de silencio, el público se puso muy nervioso porque le iba a decir que no. Finalmente ella le dijo que no".

"Lo peor es que tuvo que volver al asiento y terminar el show de humor al lado de esa chica y yo seguir haciendo el monólogo. No fue fácil", concluyó Piedrahita.

Y, ¿qué hizo después para continuar? Según el cómico, tuvo que rebajarse hasta el extremo de asegurar que su vida era peor que la de ese chico al que acababan de romper el corazón.