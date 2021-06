El nombre d'aturats registrats en les oficines d'ocupació a la Comunitat Valenciana va caure en 12.385 persones al maig, un descens del 2,77% respecte al mes anterior.

La baixada de la desocupació a la Comunitat és inferior a la registrada en el conjunt del país, on aquesta es va reduir un 3,1%.

A més, en l'autonomia va haver-hi 5.252 aturats menys, un -1,19%, en relació amb maig de 2020. D'aquesta manera, la Comunitat compta amb 435.265 aturats en el cinqué mes de l'any, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social.

Dades a Espanya

A Espanya, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels servicis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 129.378 aturats al maig (-3,3%), el major retrocés mensual de tota la sèrie històrica, que s'inicia en 1996.

Amb l'avanç de l'atur al maig, que posa fi a dos mesos consecutius d'ascensos, el volum total d'aturats va aconseguir en finalitzar el cinqué mes de l'any la xifra de 3.781.250 aturats, la seua xifra més baixa des de finals de l'estiu passat.

Baixa en tots els sectors a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat, al maig, l'atur va baixar en tots els sectors econòmics, sobretot en servicis, amb 9.580 aturats menys, però també en la indústria (-951); en la construcció (-695), i en l'agricultura (-438). També es va reduir entre aquelles persones sense ocupació anterior, amb 721 menys.

Més de la meitat de les persones apuntades a l'atur a la Comunitat en el cinqué mes de l'any eren dones, 258.092, enfront de 177.173 homes, i el gruix del total tenien més de 25 anys (395.974, respecte a 39.291 menors d'aquesta edat).

Estrangers

Del total d'aturats apuntats a les oficines de l'antic Inem al maig a la Comunitat 79.500 eren estrangers, 2.637 menys que a l'abril, una baixada del -3,21%, inferior a la mitjana nacional del -3,9%.

No obstant això, en comparació amb el mateix mes de 2020, l'atur entre aquest col·lectiu va créixer en 7.396 persones, un 10,26%, superior al creixement mitjà del 9,8%.

Contractes

La baixada de la desocupació al maig es va veure acompanyada d'un augment de la contractació del 17,57%, ja que es van rubricar en la regió 149.860 contractes, la qual cosa suposa 22.397 més que a l'abril, un increment superior a la mitjana nacional (13,89%).

També la Comunitat va sumar 74.431 contractes més en comparació de maig de 2020, un 98,68% més, per damunt del conjunt de l'estat (81,6%).

Dels contractes rubricats al maig, va haver-hi 15.048 indefinits mentre que la resta, 134.812, tenien caràcter temporal.

La contractació indefinida va caure un -11,52% a la Comunitat en termes mensuals, amb 1.960 contractes menys; mentre que en comparació de maig de 2020 es va incrementar un 87%, amb 7.004 contractes més.

Per la seua banda, els contractes temporals van créixer un 22,05% al maig a la Comunitat respecte a abril, amb 24.357 més, per damunt de la mitjana nacional (16,47%). En l'interanual, la pujada de la comunitat va ser del 100,6%, amb 67.427 contractes més, en aquest cas més que a Espanya (79,5%).

Dades nacionals

La dada de l'atur de maig a Espanya, igual que va ocórrer en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que la definició d'atur registrada no els comptabilitza com a aturats.

En termes desestacionalizats, l'atur registrat va baixar al maig en 29.428 persones, mentre que en l'últim any l'atur acumula un augment de 76.526 persones, la qual cosa suposa quasi un 2% més.

La desocupació va disminuir al maig en tots els sectors, especialment en servicis, on es va reduir en 93.327 persones (-3,4%), seguit del col·lectiu sense ocupació anterior (-9.344, -2,6%); la indústria (-9.403 aturats, -3%); l'agricultura (-9.155, -4,8%) i la construcció (-8.149, -2,7%).

Al maig es van registrar 1.545.308 contractes, un 81,6% més que en mateix mes de 2020, dels quals 156.148 van ser indefinits, xifra que duplica la de maig de l'any passat i que representa el 10,1% del total de contractes.

El Ministeri ha informat, a més, de que la despesa en prestacions va aconseguir els 2.500 milions d'euros en el mes d'abril (última dada disponible), dels quals 632 milions van correspondre a prestacions per a treballadors en ERTO, enfront dels 720 milions del mes de març.