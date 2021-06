Cvirus.- Rècord de vacunes Pfizer que arriben a la Comunitat Valenciana: 290.160 dosis en dos dies

Amb aquest nou enviament, que ha arribat cap a les 6.30 hores a l'aeroport de Manises, la Comunitat ha aconseguit un nou rècord de vacunes en sumar 290.160 dosis de Pfizer en dos dies. En concret, l'avió d'aquest matí transportava 146.250 dosis, que se sumen a les 143.910 que van arribar dilluns. Entre totes les farmacèutiques, el Ministeri de Sanitat ha entregat a la Comunitat Valenciana més de 300.000 dosis en una setmana per a ser administrades a la població.

"Vacunes, vacunes i vacunes, ara estem en eixe moment i és en què ens hem de centrar", ha insistit la delegada, qui ha destacat que "el pla de vacunació ens permet mirar cap al futur amb seguretat, tranquil·litat i optimisme".

A partir d'aquesta setmana els enviaments de Pfizer es rebran a l'aeroport de Manises tots els dilluns i dimecres. Aquesta decisió parteix de Pfizer/UPS per a evitar incidents en el transport aeri, doncs a partir d'una quantitat de quilos, el gel sec no pot transportar-se en un únic avió i l'augment del nombre de safates que es produirà amb destinació a la Comunitat Valenciana obliga a desdoblegar la comanda.

Les vacunes de Pfizer han de transportar-se amb quantitats importants de gel sec per a mantindre la vacuna a una temperatura inferior a -70 graus centígrads, tal com marca el fabricant.

El gel sec és diòxid de carboni en estat sòlid, que passa a estat gasós sense abans passar per fase líquida. Aquesta circumstància és problemàtica perquè hi ha el risc que poguera incapacitar la tripulació de l'avió. És per açò que el gel sec es considera un objecte perillós en l'aviació i el seu transport aeri està seriosament limitat.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat seguiran custodiant el trasllat de vacunes des de l'aeroport de Manises als centres sanitaris valencians i el departament de Sanitat Exterior de la Delegació del Govern s'encarrega de certificar-les abans de la seua entrega a la Conselleria de Sanitat Universal de la Generalitat Valenciana.