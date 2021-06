Dos persones resulten ferides a Alcoi després de caure per un barranc uns 10 metres amb el cotxe en què viatjaven

L'incident va tindre lloc anit, cap a les 22.30 hores, a la carretera que puja per la part del Salt, a Alcoi.

El vehicle es va eixir de la via, sobre un asfalt mullat, i va caure per un barranc. Els ocupants van resultar ferits lleus i no van quedar atrapats, encara que no podien pujar la pendent fins a la carretera.

Els ferits van ser atesos pels servicis de bombers fins que van ser arreplegats per l'ambulància. En l'operatiu va intervindre una Unitat de Comandament de Prefectura (UMJ), una Bomba Urbana Pesant (BUP), un Furgó de Salvament (FSV), un sergent, un caporal i sis bombers del Parc de Cocentaina.