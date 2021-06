Puig proposarà la fi del toc de queda i obrir l'oci nocturn

La Generalitat preveu alçar el toc de queda dilluns que ve, 7 de juny, i començar a reobrir espais com l'oci nocturn de manera progressiva i “amb prevenció” davant el lleuger repunt del virus en els últims dies en la Comunitat Valenciana.

La proposta, avançada ahir pel president Ximo Puig, va en la línia de l'esborrany entregat també ahir pel Ministeri de Sanitat de Carolina Darias a les comunitats, que preveu la reobertura de pubs i discoteques en les zones que tinguen una incidència acumulada màxima de 150 casos per cada 100.000 habitants i reprendre els esdeveniments multitudinaris, també en zones on la incidència no supere els 150 casos i amb variacions en funció de la situació epidemiològica.

Puig va avançar aquestes mesures en declaracions als mitjans a Elx i en una entrevista en Cadena Ser, a dos dies de la taula interdepartamental Covid que acordarà demà les noves mesures.

En general, la intenció és continuar amb l'obertura progressiva des de la prudència i “sense anar a una situació d'abandó de les restriccions”, mentre avança la vacunació “al màxim”: ja amb un milió de persones amb la pauta completa en la Comunitat i almenys amb una dosi a la província d'Alacant.

Puig va assegurar que “en principi” la intenció és que el toc de queda, actualment de 01.00 a 06.00 hores, finalitze definitivament a les 00.00 hores del dilluns perquè la Comunitat porta ja 11 setmanes amb una incidència acumulada per davall de 50 casos per cada 100.000 habitants.

Es tracta d'una situació “bastant consolidada” que creu que permet començar a reobrir l'àmbit nocturn i ajudar a sectors que han fet un “sacrifici enorme” perquè porten molt temps tancats. I tot això, va pregar, “sent conscients que si continuem sent prudents i utilitzem els espais de la manera adequada i amb ventilació, podem començar a obrir”.

En tot cas, el cap del Consell va tornar a justificar que el toc de queda era necessari perquè “era el que calia fer per a arribar a l'estiu en les millors condicions”, un període que espera que siga “molt més normalitzat” i amb capacitat d'atraure turistes i reactivar l'economia.

Va advocar així per aprofitar les bones perspectives de l'economia valenciana i espanyola per a “superar la crisi a mesura que superem la pandèmia” i que aquesta situació servisca per a impulsar l'ocupació.

“Fem-ho bé”, va suplicar als valencians, sense perdre de vista que hi ha 27 persones en les UCI i que encara hi ha ingressats als hospitals. Per això creu que la Comunitat no es pot “permetre el luxe” de fer passos arrere després d'aconseguir la incidència acumulada més baixa d'Espanya i entre les regions d'Europa.

La vacunació segueix avant sense descans

La Comunitat Valenciana havia administrat fins ahir un total de 2.731.606 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies: 318.268 a Castelló, 1.006.094 a Alacant i 1.407.244 a València. Han rebut la pauta completa d'immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) 926.592 persones.

Amb aquestes dades, a Alacant ja s'ha depassat el milió de persones amb almenys una dosi i en la Comunitat s'arribarà a la fi de setmana al milió de persones amb la pauta completa, segons va avançar ahir el cap del Consell, Ximo Puig. “Encara no ha passat la pandèmia, però és cert que cada vegada estem millor, perquè ara estem a l'ofensiva”, va afirmar en relació a la vacunació.