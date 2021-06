Cómo prevenir las picaduras de los mosquitos con la lámpara LED rebajada en Amazon: ¡cuesta menos de 30 euros!

Llegadas estas fechas, los planes al aire libre se nos multiplican tanto fuera de casa como dentro, puesto que hemos aprendido a sacarle partido a cualquier espacio exterior por muy pequeño que sea. Y es que no hay que no arreglen soluciones versátiles como la mesa plegable, que se guarda en un rincón cuando no la estamos usando; o la mesa que en su interior esconde una nevera que realiza una doble función. Además, el tener esta zona adecuada nos permitirá sacarle el máximo partido, puesto que puede ser nuestro lugar de tomar el sol, nuestro comedor estival y el lugar donde celebrar barbacoas con los amigos.

Sin embargo, también hay que ser precavidos en estos momentos y tomar precauciones. Y no solo con la protección solar que debemos llevar siempre que nos expongamos al sol, sino con los mosquitos. Estos insectos son unos de los aspectos más temidos del verano, sobre todo en el momento en el que el sol empieza a caer y si estamos cerca de riberas o zonas donde se acumulan. Así, debemos tener a mano repelentes para evitar sus picaduras. Los hay de muchos tipos, pero, para nuestra terraza o balcón, unos de los más populares son las lámparas eléctricas antimosquitos, de gran practicidad. Si estás buscando una, el modelo de Sunnila está hoy rebajado en Amazon un 15% para que sea tuyo por menos de 26,34 euros. ¡Que los mosquitos no te pillen con la guardia baja!

La lámpara antimosquitos de 360º. Amazon

Armado con dos lámparas incandescentes de 18 vatios que pueden liberar ondas de luz ultravioleta para atraer mosquitos u otros insectos, este gadget es ideal para evitar las picaduras cuando nos encontramos en el exterior mientras disfrutamos, por ejemplo, de una cena estival. Cabe destacar que hecho de material ABS duradero y malla de hierro dispuestos en un diseño de 360º para atraer mosquitos en un área de cobertura de 100 metros cuadrados. Cabe destacar que esta opción de Sunnila es segura para lnuestra salud y el medio ambiente.

Y cuando toca salir de casa...

Aunque ni en casa tenemos la sensación de estar a salvo de las picaduras de los mosquitos, en la calle disminuye (¡y mucho!), ya sean durante los planes nocturnos o las muchas excursiones que nos apetece hacer al aire libre. Por eso, siempre conviene tener a mano un repelente que evite que los insectos nos piquen o muerdan y luego tengamos que sufrir las molestias que ocasionan. En el catálogo de Amazon hemos encontrado también rebajado al 35% un kit de Relek para protegernos y para calmar la picazón cuando ya es irremediable.

El 'pack' antimosquitos de Relec. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.