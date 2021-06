Ari, de 'GH', obligada a abandonar 'Solos' porque su marido no puede "lidiar" con el cuidado de su hija

La concursante Ariadna Cross participa estos días en el reality de MiTele Plus llamado Solos, en el que convive en un pequeño piso con Dani, concursante de su edición de Gran Hermano, en la que ambos cobraron fama.

Sin embargo, a pesar de llevar tan solo unos días, la hija del cantante Fortu, de Obús, tiene que abandonar su trabajo tras la llamada de su marido, en la que le reprochó que esté fuera de su casa y durante la que le puso al teléfono a la hija de ambos, de cinco años y llorando, porque echaba de menos a su madre.

El marido, muy alterado, aseguró que no sabe lidiar con esa situación y llegó a amenazar a Dani cuando éste trató de mediar, asegurando que se las vería con él si volvía a hablar.

Tras la conversación el programa censuró el sonido para salvaguardar la conversación privada que se produjo después fuera de cámaras.

Lo que sí ha trascendido es lo que Ariadna le contaba a su compañero sobre esa llamada.

"Es lo que hay, yo estoy trabajando y punto", dijo Ariadna. "Él dice que sufre, que no sabe lidiar con eso, que no puede", añadía.

"¿Qué hago yo? Si él no sabe lidiar con la situación que yo le he dejado... he hablado con él, no sabe lidiar. ¿Qué hago?", se preguntaba desesperada Ariadna Cross.

"Tú y mucha gente diría que no estoy haciendo nada malo, que he dejado a mi hija atendida", reflexionaba Ariandna tratando de entender lo que pasaba junto a a su compañero Dani.

A la concursante le dolía tener que dejar su trabajo por algo así y porque no sólo es "madre". "En mi vida hay muchas cosas, que no se ven en televisión, que la gente no sabe, muchas cosas, cosas que puedo tener yo que nunca he contado", revelaba.

"Hay cosas que se escapan de mi mano, lo que pasa es que me siento mal, porque para mí esto es... yo soy mamá de Nirvana y millones de cosas, pero soy Ari, también, a parte de mamá, soy una persona con mis sueños, de manera individual", pensaba en voz alta y de madrugada, antes de advertir que pasaría la noche en el reality, pero que este miércoles abandonaría.

"Él al decirme eso me pone en una situación complicada", exponía Ari reflexionando con su compañero de 'reality'. "Al final estoy pillada, acabo en una situación...", decía desesperada Ariadna, para la que este reality era un sueño, una oportunidad y un tren en el que se ha querido implicar y que "no ha podido" porque tiene "una situación complicada".