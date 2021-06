Lola, ¿embarazada en 'Supervivientes'?: "No tengo la regla desde marzo"

Lola no está pasando sus mejores días en Playa Destierro. La concursante de Supervivientes, que recibió hace unas semanas la visita de su novio, Iván, a Honduras, confesó después que habían mantenido relaciones sexuales con la esperanza de que el embarazo se produjera allí.

El caso es que ahora, semanas después, Lola está teniendo unos dolores de tripa un poco fuera de lo común. "Me están dando unos retortijones que por las mañanas o por las noches me entra un frío por el cuerpo...", le contaba extrañaba a Palito Dominguín.

"Es entre regla, retortijón... llevo así varios días. No entiendo por qué me da de repente", asegura Lola.

"Si te duele así la barriga puedes estar embarazada"

"Si te duele así la barriga puedes estar embarazada", le comentó Valeria, antes de ser expulsada del reality. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas y, aunque Lola descartó la idea en un principio, la insistencia de la italiana respecto a los síntomas empezó a sospechar.

"Desde marzo no tengo la regla. Ojalá, Vale. Qué bonito. No quiero hacerme ilusiones. Que luego me hacen un test, sale negativo y es como... pues nada", aseguró finalmente la exconcursante de La isla de las tentaciones.