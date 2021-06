Ana Guerra, en 'El Hormiguero': "Al salir de ‘OT’ no sabía qué identidad tenía, me ha costado más de 3 años encontrarla”

Continuando con el pleno de personajes relacionados con la música que recibirá esta semana El hormiguero, este martes fue el turno de Ana Guerra, que presentó su nuevo single, Tik Tak, adelanto de su nuevo disco que saldrá a la venta después de verano.

Pero antes de comenzar la entrevista, Pablo Motos anunció dos estrellas internacionales que participarán en el programa de Antena 3 próximamente, Sharon Stone y Alicia Keys: "Vienen visitas importantes. Estamos muy contentos porque muy pronto estarán con nosotros", afirmó el presentador.

Tras el adelanto de sus invitadas, el valenciano procedió a charlar con Guerra y su nuevo trabajo musical: "Dices que en este tema, Tik Tak, has encontrado tu identidad, explícame eso un poco mejor", señaló Motos.

"Antes de entrar en Operación Triunfo cantaba en la calle versiones. En el programa de TVE también canté versiones y no había compuesto prácticamente nada. Entonces, cuando salí al mundo real realmente no sabía qué identidad tenía y estaba en su búsqueda, de la esencia y la personalidad musical. Me ha costado tres años y medio, pero aquí estoy", admitió entre risas.

Un single compuesto por ella y con toda su identidad: “Tik Tak” de @anaguerra #AnaGuerraEH pic.twitter.com/AaWE7pji9b — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 1, 2021

Sus seguidores han comentado que hay un cambio de estilo entre la canción nueva y las anteriores, y el presentador le preguntó: "¿Cómo fue el momento en que te reúnes con la discográfica y les dices que no quieres sacar ese disco que tanto les ha costado y empezar de cero?".

La canaria le contó que "fue uno de los días más importantes de mi vida, tenía mucho miedo, pero estaba muy segura de mi decisión, sabía que musicalmente tenía que hacer otra cosa".

Añadió que "al principio era normal que me dijeran que no, ya me habían vendido con otro perfil, también tenía la opción de vivir en otro país para empezar de cero porque el éxito es ser feliz con lo que estás haciendo".

"Llegué al estudio y de los nervios me senté al piano, canté, les dije que si les gustaba, me dijeron que sí y yo les contesté que eso es lo que yo quería hacer. La verdad es que me respondieron al momento y compuse 40 canciones para mi disco", recordó la cantante.

Recuerdos de infancia

Motos también quiso que los espectadores conocieran el lado más personal de su invitada cuando señaló que "en tu infancia tuviste piojos durante 13 años...". Guerra, sorprendida de que supiera ese dato, le explicó entre risas que "sí, me daba pena matarlos".

"Debo de tener la sangre muy rica porque me puse de todo, me corté el pelo, me bañé en vinagre... y no hubo manera. Además, cuando me enfada con mi hermano le amenazaba con lanzarle un piojo", comentó.

Adelanto, en exclusiva, de la nueva temporada de 'El desafío'

El presentador también adelantó imágenes en exclusiva de la participación de la cantante en la segunda temporada de El desafío, donde realizará una prueba con cheerleaders.

"Me apetecía ponerme a prueba y me vino muy bien hacer algo diferente porque llevaba tres y años y medio en mi zona de confort musical. A mí la adrenalina no me gusta y en los ensayos cerraba los ojos cuando me tiraban al aire, pero fue un reto muy personal y creo que hicimos un trabajo muy chulo".