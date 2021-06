El PP, con el apoyo de dos ediles del PSOE, registra una moción de censura, contra el alcalde de Santa Comba

La iniciativa, que tiene como objetivo que la cabeza de lista de los populares María José Pose sea la nueva regidora, ha sido registrada con las firmas de seis ediles del Partido Popular y de dos ediles del PSOE: José Antonio Ucha Velo y Cristina Fajín Barreiro. El pleno para su debate ha sido fijado para el próximo día 15 de junio.

La popular María José Pose fue alcaldesa en el pasado mandato, en el que precisamente presentó otra moción de censura contra el socialista José Antonio Ucha Velo, que ahora es uno de los dos ediles del PSOE que facilita que la moción salga adelante.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2019, en las que los populares se hicieron con seis concejales y los socialistas con otros seis, el PSOE suscribió un pacto con Compromiso por Galicia que contemplaba que el único concejal de esta formación, David Barbeira, fuese alcalde durante los dos primeros años de mandato. Según el acuerdo, pasado este periodo, sería José Antonio Ucha quien asumiría la Alcaldía a mediados de junio de este año.

Precisamente, en la jornada de este martes, el Ayuntamiento de Santa Comba ha acogido un pleno en el que José Antonio Ucha han pedido al regidor de Compromiso por Galicia que pusiese fecha para la sesión en la que se produciría el relevo en la Alcaldía, una cuestión que el alcalde ha rechazado y tras la que PP y los dos ediles del PSOE han registrado la moción de censura.

En declaraciones a Europa Press, Barbeira ha sostenido que fueron los socialistas quienes, "desde el primer día", "rompieron la relación" con él al no acatar los acuerdos y bloquear el funcionamiento del Consistorio.

"He aguantado dos años por respeto a sus votantes... Los votantes del Partido Socialista merecen más respeto del que les da su portavoz municipal", ha asegurado Barbeira, que ha considerado que José Antonio Ucha se ha quitado este martes "la máscara" al retratarse como "aliado número uno del Partido Popular". "Es una falta de respeto a toda esa gente fiel que trabajó por el Partido Socialista para poder dar un cambio en Santa Comba", ha incidido el aún regidor.

Por su parte, también en declaraciones a Europa Press, el portavoz socialista ha justificado el apoyo al registro de la moción de censura en el hecho de que Barbeira no respetase el acuerdo que le permitió hacerse con el bastón de mando. "Así lo manifestó en el pleno", ha señalado para subrayar que el aún regidor "no tiene intención de cumplir y está gobernando mal".

Ucha ha recordado que el acuerdo estaba sometido a la condición de rotar la Alcaldía con la llegada del ecuador del mandato en junio de ese año. "Dado el caso que no cumple, nuestro apoyo se retira y la opción menos mala era que gobernase el Partido Popular, por eso hemos tenido que dar este caso", ha afirmado.

Ucha, que ha asegurado que él no tendrá ningún tipo de cargo en el gobierno del PP y que pasará a formar parte de la oposición, ha considerado que "lo que no puede ser es que por sectarismos de los partidos no se pueda llegar a acuerdos con el Partido Popular". Con todo, ha dicho que no se siente "tránsfuga" ya que, en su opinión, "es una moción para salir de un gobierno, no para entrar".

Tras incidir en que se trata de "un acto de legítima defensa" y que "si la dirección provincial del PSOE tiene conocimiento es por la prensa", se ha puesto a disposición de los órganos del partido. "Si tienen que hacer un expediente que lo hagan, no me considero tránsfuga y estoy sometido a las disciplinas del partido", ha dicho. Por su parte, por el momento, los órganos del partido aún no se han pronunciado sobre asunto.

POSTURA DEL PP

Por su parte, la dirección provincial del Partido Popular ha sostenido que los vecinos de Santa Comba "hablaron claro" en las elecciones de 2019, "cuando el PP se quedó a pocos votos de la mayoría absoluta". "Finalmente, un único concejal se hizo con el gobierno y no fue capaz de ganarse la confianza de sus socios de gobierno", señala.

Asimismo, indica que, ahora, "cuando incumple lo pactado entre ellos y ante una situación de ingobernabilidad y parálisis", el PP "se brinda a generar la estabilidad que no ha habido en los últimos dos años, con el claro objetivo de hacer en lo queda de mandato lo que no se ha hecho hasta ahora".

"El PP tiene la obligación de mejorar la vida de los vecinos de Santa Comba y tratará de completar en dos años lo que debería haberse hecho en cuatro", señala la dirección provincial, que asegura que si el Partido Popular recupera la Alcaldía "peleará por que no se pierdan más ayudas, por que Santa Comba avance y por lograr la mayoría absoluta en el año 2023".