El sector turístic de Benidorm espera "novetats" en la reunió que mantindrà amb l'ambaixador britànic

Per açò, Elliot mantindrà una reunió a les 10.00 hores amb l'alcalde de la localitat, Toni Pérez, al costat de membres del sector hoteler i turístic, entre els quals es troba Hosbec, segons ha confirmat el seu president, Toni Mayor, a Europa Press.

Sobre aquest tema, Mayor ha explicat que esperen que la visita d'Elliot servisca per a "buidar dubtes" sobre la possibilitat que els britànics puguen viatjar i recorda que el pròxim dia 7 el Govern britànic té previst redefinir el seu sistema de semàfors amb el qual cataloga als països segurs per a viatjar i fer turisme sense restriccions.

Així les coses, Mayor estima que el Regne Unit retardarà el donar llum verda al turisme sense restriccions amb Espanya perquè "està molt preocupat davant l'avanç de la variant índia, que ja suposa quasi tres quartes parts dels contagis al Regne Unit, i no hi ha dades suficients per a saber si els vacunats es poden contagiar o no".

Així mateix, augura que "fins a entrat el mes de juliol el turisme britànic no podrà vindre sense restriccions".

Finalment, ha recordat que Espanya està catalogada en ambre i els britànics que viatgen fins al nostre país hauran de guardar una quarantena de 14 dies al seu retorn al Regne Unit, alguna cosa que no han de fer si viatgen als països en verd marcats com a "zona segura".