La confesión de Ariadna Cross que ha dejado a Dani Santos con la boca abierta en 'Solos': "¿Con qué loca estoy aquí?"

Ariadna Cross, la nueva inquilina del pisito de Solos, ha dejado sin palabras a Dani Santos, quien también fue su compañero en GH 12+1, tras hacerle una confesión personal.

La hija de Fortu entró al reality el pasado fin de semana tras el abandono inesperado de Dakota Tárraga, razón por la que, en sus primeros días de convivencia, está aprovechando para ponerse al día con Santos.

Una de las primeras anécdotas que le ha contado ha sido la del motivo de su tatuaje en la cara. Y es que Ari le pidió a su novio, quien es tatuador profesional, que cumpliera con su petición de hacerle un dibujo en dicha parte del cuerpo.

El artista le hacía todos los días el mismo boceto en el rostro, haciendo caso a su novia. Sin embargo, cuando esta le pidió que finalmente se lo hiciera de manera permanente, el resultado no fue el deseado.

El tatuaje era el mismo que la 'ex gran hermana' le había pedido a su chico, pero tardó segundos en darse cuenta de que, en realidad, se había equivocado tatuándose el rostro para siempre. Ya no había vuelta atrás.

"Me lo hace, tarda tres segundos, me miro al espejo y digo que no me gusta", le ha contado Ari a su compañero, al que le ha lanzado una pregunta: "¿No es de zumbada?". "Es de tener un problemita... ¿Con qué loca me habéis metido?", ha respondido, entonces, Santos.