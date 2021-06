Els afiliats del PPCV trien aquest divendres entre Mazón i Anaya com a president, a un mes del congrés

Aquest conclave es va convocar fa un mes després de la renúncia de l'encara presidenta, Isabel Bonig, a presentar-se com a candidata al no comptar amb la confiança de la direcció nacional, mentre des de 'Génova' han vingut apuntant a Mazón com a relleu.

Segons el reglament, si algun dels candidats obté més del 50% del total de vots emesos i aconsegueix una diferència igual o superior a 15 punts sobre l'altre, serà proclamat aspirant únic a la presidència regional del PPCV.

Abans de les dos setmanes de campanya, que va finalitzar aquest diumenge 30, Mazón i Anaya van ser proclamats com els únics candidats després de superar els avals requerits, una cosa que no va aconseguir de nou l'expresident de Noves Generacions (NNGG) José Luis Bayo.

Aquest mateix diumenge, Anaya va denunciar que "l'aparell" del PP no s'ha mantingut neutre durant la campanya i que ell no ha jugat "amb les mateixes cartes" que Mazón. "Mai vaig demanar privilegis per a mi, però tampoc menyspreu per part d'algunes persones", va manifestar en una carta a la militància setmanes després de deixar el seu càrrec de coordinador del partit en la província de València per a tindre "via lliure" cap al congrés.

I Mazón, durant les últimes setmanes ha vingut assegurant que l'alcalde d'Aiora tenia la seua oferta per a integrar-se en una candidatura "d'unitat i consens", a més de confirmar que si ix triat deixarà la presidència del PP d'Alacant i el portaveu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

En aquest escenari, les seus locals 'populars' acullen aquest divendres les votacions, durant tot el dia en les capitals de província i a la vesprada en la resta. L'acta de cada taula electoral ha de remetre's a les seus provincials durant les 24 hores següents.