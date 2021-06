Rebel Wilson impresiona a sus seguidores con una foto en bañador en la playa: "Estás impresionante"

El año pasado la actriz de Hollywood Rebel Wilson decidió dar un cambio radical a su vida y cambiar su alimentación y su rutina de ejercicio para llevar una vida más sana y acabar son su sobrepeso.

Su cambio físico ya se ha hecho notar desde hace meses en sus redes sociales. Una de las últimas publicaciones que ha compartido en su perfil de Instagram ha sido un posado en bañador en la playa.

La actriz aparece con un bañador de Lisa Marie Fernandez de unos 300 euros de precio y unas sandalias Givenchy. Entre los comentarios más repetidos en su foto, que ya ha alcanzado los 600.000 'me gusta', están preguntas sobre la marca del bañador y exclamaciones sobre lo increíble del cambio físico de Wilson.

En el pie de la imagen Rebel ha escrito: "Creo que ahora quiero mudarme a Florida". En noviembre de 2020 la intérprete ya había alcanzado su peso ideal, 75 kilos, algo que jamás pensó que llegaría a lograr.

En el programa de su amiga Drew Barrymore, Wilson se confesó sobre su pérdida de peso. "Me encantan mis curvas. No creo que nunca vaya a estar muy delgada, pero me siento mucho más sana. Siento que ahora tengo el control", explicó. Añadió, además: "Ahora puedo producir películas, lo cual es asombroso, y puedo controlar su contenido. Todo parece estar encajando. Tal vez he sido una flor tardía o algo así, pero poco a poco me estoy recomponiendo".