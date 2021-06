La capital acoge el día 10 las VI Jornadas de Innovación en Alimentación

Los detalles de la cita los han presentado este martes el alcalde, José María Bellido; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo; y Honorio González, director estratégico de las jornadas y CEO de GOUP. La inscripción está abierta, con asistencia limitada debido a la pandemia del covid-19.

En este sentido, el regidor ha declarado que "es un foro más que consolidado" con el fin de "compartir y presentar experiencias y modelos de éxito empresarial para que posteriormente se puedan analizar, debatir y hacer partícipe de ello a todos los asistentes a esta jornada".

Al respecto, ha resaltado que "todos esos modelos tienen en común la sostenibilidad, la innovación y la adaptación a las nuevas realidades sociales", al tiempo que ha valorado que "es un encuentro de tejido empresarial vinculado a sectores que son estratégico para el desarrollo de la ciudad y la provincia, como es la alimentación y el sector agroindustrial", con "peso importante dentro del producto interior y la economía local".

En concreto, el alcalde ha detallado que seis empresas van a "proyectar su apuesta por incorporar nuevos desarrollos de producto a partir de soluciones basadas en la innovación, la transferencia de conocimiento y la adaptación de la producción a las nuevas demandas que va teniendo la sociedad en sus hábitos de consumo, mucho más al estar inmersos en esta etapa con el covid-19".

En relación con dicho período, Bellido ha expresado que "el tejido empresarial está inmerso en un proceso muy intenso de cambio y difícil en algunos casos, pero imprescindible si quiere sobrevivir y sobre todo si quiere generar respuestas a lo que se demanda desde la sociedad".

A tal efecto, ha defendido que "el sector de la alimentación ha demostrado siempre su fortaleza, que es una ventaja para la economía local y provincial", a la vez que "ha demostrado siempre su capacidad de adaptación", ha elogiado, destacando que ello se analiza en estas jornadas. Además, ha subrayado "el talento" de los profesionales cordobeses como "eje de futuro".

"A LAS PUERTAS DE OTRA REVOLUCIÓN"

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos ha agradecido a la ciudad "su generosidad y hospitalidad" por recibir un año más estas jornadas y ha declarado que "la alimentación es un asunto que interesa a todo el mundo y en ello va la salud", de manera que "el bienestar y la salud pasan por lo que comemos", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado que "la humanidad a día de hoy no ha conseguido otra fuente de producción de alimento que no sea en base a la agricultura", resaltando en este caso el papel de los ingenieros agrónomos, "estando a la vanguardia de la innovación en los sectores de trabajo".

Así, ha afirmado que se está "a las puertas de otra revolución digital que está permitiendo innovar mucho en el sector, no sólo de la producción primaria, sino la transformación y el resto de la cadena agroalimentaria", a la vez que ha enfatizado que "el sector agroalimentario es muy importante en España y representa el 20 por ciento de la producción industrial, es la primera industria de España, y en Andalucía, más todavía, con el 26 por ciento".

Al hilo, Cejudo ha remarcado que en la región hay "una producción de alimentos en origen y agricultura muy avanzada y moderna", dado que "hay una cantidad enorme de superficie de riego comparado con el resto de Europa", así como "instalaciones modernizadas" y con "producción muy variada, con calidad y cantidad".

Además, ha señalado que es un sector "vertebrador del territorio y de la población, porque la mayoría del mundo rural tiene problemas en algunos sitios poblacionales y económicos" y a tal efecto "el sector agroalimentario y la transformación industrial es vertebradora y muy importante en muchas partes de Andalucía", ha dicho, indicando que "Córdoba es un epicentro fundamental, con una agricultura muy potente, mucha investigación y profesionales muy cualificados".

Igualmente, el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos ha explicado que ponen "el énfasis en la alimentación, porque es la parte de la cadena agroalimentaria, de todo el proceso, que llega al consumidor y al público", a lo que ha añadido que "la profesionalización de todo el sector agroalimentario es una de las asignaturas pendientes y en ello se está".

SEIS PONENCIAS

Entretanto, el director estratégico de las jornadas ha precisado que habrá seis ponentes, concretamente cuatro mujeres y dos hombres, que expondrán la labor de Almazaras de la Subbética, entidad que "ha sido mejor aceite del mundo durante siete años y mejor almazara del mundo durante cinco años"; Bodegas Masaveu, que hablará sobre "la sidra de hielo", que emplea para una botella "20 manzanas en estado de congelación".

También, se analizará el papel de Aceitunas Torrent, tras "desarrollar la primera aceituna 'snack' para niños"; el trabajo de Coca Cola, para contar "cómo el impacto de la innovación y la creatividad genera un cambio dentro del modelo de negocio de la gran multinacional"; la empresa Booh!, "que se dedica a la cocina sin local en primera línea de calle para servir comida".

Y estará presente el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, con el fin de exponer "la importancia de innovar en el sector ecológico", dado que "la producción en este sector suele ser menor que en el sector tradicional y se necesita innovar para conseguir productos del campo, con el riego y todo el manejo del cultivo, para conseguir que esa producción, que es 100 por ciento ecológica, consiga rentabilidades y mercado nacional e internacional", según ha manifestado González.

PIDEN A LA JUNTA PLAZAS DE INGENIEROS

Por otra parte, el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos ha lamentado que "la Junta en sus ofertas públicas de empleo prácticamente no saca plazas de ingenieros agrónomos", a la vez que ha destacado que "hay ahora mismo un reto muy importante" con la nueva Política Agrícola Común (PAC), advirtiendo de que "hasta 2030 se va a producir la jubilación de más de la mitad del personal técnico de la Junta que entró cuando se transfirieron las competencias".

Al hilo, ha comentado que "en la actualidad hay entre cien y 120 ingenieros agrónomos contratados por la Junta para apoyo a las ayudas Feader por un período de tres años, con un contrato precario a través del Servicio Andaluz de Empleo", cuando "se ha incrementado significativamente la carga de trabajo, la burocracia y los controles", de modo que "se ha sido mucho más exigente en la supervisión sobre el terreno de las inversiones que se hacen en el sector".

En este sentido, ha recordado que "la Junta habló de profesionalizar la administración", pero "no se ve que vaya por ese camino", puesto que "en las últimas convocatorias de oferta empleo publico no ha habido plazas de ingeniero agrónomo", algo que ha tachado de "inexplicable, porque no se va a poder mantener la competitividad del sector en Andalucía si desde la administración no hay adecuados profesionales para asesorar, supervisar y controlar todos los procedimientos que Europa exige para seguir contando con los recursos".

Y es que, ha avisado, "el sector está ahora en riesgo de pérdida de recursos con la nueva PAC", todo ello cuando "es muy importante" para la comunidad, de ahí que recomiende "manejar con los técnicos y profesionales más competentes y cualificados".