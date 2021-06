Coronavirus.- El alcalde de Benalup llama a "la prudencia y la responsabilidad" para reducir la elevada tasa

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha recordado que "Benalup siempre ha estado en el lado opuesto de la evolución normal de la pandemia en la provincia" y ha añadido que "al principio y junto con Rota, Benalup era el municipio que durante más meses ha estado en la cola de contagios".

Sin embargo, Cepero ha reconocido que "en las últimas dos o tres semanas hubo un repunte y se está manteniendo, no está bajando y la tasa es elevada" al nivel de que "solamente Algar y Espera están por delante a nivel provincial y la tasa supera los 600 casos por 100.000 habitantes". "Ahora mismo y a efectos de datos de la Junta, hay 46 contagiados en los últimos 14 días", ha expresado el primer edil.

En cualquier caso, el alcalde de Benalup ha criticado que "los datos de la Junta o llegan tarde o no se adecúan a la realidad, sobre todo, de los municipios pequeños como Benalup, porque aquí hay información de primera mano al conocer a los habitantes, y siempre difieren un poco, y si difieren en ocho o diez personas en un municipio con 7.000 habitantes la tasa varía mucho".

Asimismo, la explicación del regidor benalupense al repunte de contagios es que "Benalup es un pueblo de paso" que "tiene mucha gente trabajando en la construcción, sobre todo en la zona del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol".

De esta forma, ha señalado que "por matemática pura, si se es más restrictivo en los horarios de salida el índice debería estar más bajo" pero "ahora está todo más abierto, es una fecha con un mejor clima, se sale más a la calle, hay comuniones...".

Todo ello ha provocado, según Cepero, "este brote que se ha mantenido" y que espera que "pronto baje". A su juicio, "es por la interacción social, que no es lo mismo que cuando estaba cerrado el pueblo en periodo de cierre perimetral que ahora que la gente tiende más a salir a la calle".

Otro municipio de la provincia, Algar, ha visto cómo sus comerciantes han echado el cierre de manera voluntaria. A este respecto Cepero se ha referido para aclarar que "no se ha planteado un cierre voluntario de comercios por el principal motivo de que las familias que dependen de ellos llevan demasiados meses sufriendo la pandemia".

"No puede ser que se plantee un cierre o hablar con ellos y llegar a ese acuerdo y que luego en las viviendas familiares o en parcelas del campo en reuniones se junten no convivientes" porque "entonces no se está haciendo nada".

"Se está perjudicando la economía local y luego quizás no baje, porque no todo es el cierre de negocios, lo que hay que tener es más concienciación y, entre todos, en el día a día y las relaciones familiares, no olvidar la pandemia", ha sentenciado Cepero.

Cabe recordar que en Benalup-Casas Viejas la tasa de incidencia acumulada se sitúa en 672 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el tercer municipio de la provincia con la tasa más alta.