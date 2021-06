Feijóo señala que un partido "reformista" como el PP debe "respetar el pasado" y "mantener las cosas bien hechas"

Así lo ha manifestado este martes ante la Junta Directiva del PPdeG, un organismo que ha ratificado la convocatoria del XVII Congreso Autonómico para los próximos 16 y 17 de julio en Pontevedra. En esta cita, tal y como lo ha ratificado, optará a reeditar su liderazgo.

Durante su discurso, cargado de referencias al legado de predecesores como los expresidentes Xerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, ha propuesto que este conclave sirva para "volver a adaptarse" a un partido "reformista y renovador".

"Los partidos reformistas son aquellos que respetan el pasado, que aprenden del pasado, son aquellos que mantienen las cosas bien hechas del pasado y que tienen la ambición por seguir mejorando el presente para diseñar el futuro", ha proclamado.

Estas palabras las ha pronunciado para reivindicar la trayectoria del PPdeG durante los 40 años casi ininterrumpidos que lleva gobernando Galicia y para calificarlo también como un partido europeísta, galleguista y constitucionalista, que nació "al albor de la democracia".

CARGA CONTRA LA OPOSICIÓN

Asimismo, Feijóo ha destacado su última victoria en unas autonómicas con 42 escaños, el segundo mejor resultado del PP en Galicia tras los 43 de Fraga en 1993, a pesar de que las elecciones se produjeron "en un contexto inédito" como la crisis sanitaria de la covid.

De esto se ha servido para cargar contra los partidos de la oposición -BNG y PSdeG, a los que entonces se sumaba la coalición Galicia en Común-, porque querían atrasar estos comicios a otoño y se dedicaron a ser "comentaristas de la pandemia".

Asimismo, Feijóo les ha afeado que evaluasen los resultados de aquel 12 de julio "con soberbia" mientras el PPdeG lo hizo "con humildades" a pesar de su victoria.

"Hay partidos que siguen empecinados en que se equivoca Galicia" y que "se creen dueños de Galicia", ha señalado, para contraponerlo con la actitud de los populares: "Nosotros, pese a ganar, somos servidores de Galicia".

"No somos, pues, una fuerza política narcisista e inmóvil, que pretende que los gallegos se parezcan a nosotros en lugar de parecernos nosotros ellos. No somos nacionalistas. No somos una fuerza política que solo piensa en el marketing, en los titulares, en el día a día. No somos socialistas", ha puntualizado.

A su juicio, el PP tampoco es "un partido populista, que busca crecer en la inestabilidad política", ni un "partido temporal". "Lo que intentamos es interpretar lo que la gente nos pide y parecernos a la mayoría de los gallegos", ha remachado.

"MÁS EMPLEO Y MENOS IMPUESTOS"

De cara al futuro, con ese objetivo de que el gobierno de la Xunta y el partido "sigan unidos" hasta el final de la legislatura en 2024 gracias a su reelección, ha recetado "más empleo y menos impuestos".

A su modo de ver, esto permitió que Galicia superase "la crisis del año 2009" y fuese "capaz de crecer de forma continuada" entre 2015 y 2019, siendo además "una referencia" en los servicios públicos.

"Más empleo y menos impuestos significa defender nuestra autonomía fiscal, nuestro Derecho civil, nuestro autogobierno, nuestro estatuto. Significa defender que 142.000 gallegos y gallegas que percibieron una herencia en vida de sus padres la pueda seguir percibindo sin pagar impuestos por culpa de una decisión injusta del Gobierno central", ha continuado.

Tras esto, ha advertido que no aceptará que a los gallegos se les trate "como presuntos estafadores" ni que "se mezcle el Impuesto de Sucesiones con el IRPF".

UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA "JUSTA"

Pero los deberes puestos por Feijóo al Gobierno central también han pasado por reclamar una transición ecológica "justa y real" después de años en los que la Comunidad gallega ha sufrido "una intransigencia energética que está provocando paro, que está provocando caída de la producción industrial y que está poniendo en riesgo más de 15.000 empleos".

Dicho esto, ha asegurado que Galicia "tiene los recursos, las capacidades para ser una gran potencia energética verde" y para "seguir liderando las energías renovables en las regiones europeas".

"Solo pedimos que, mientras sigamos ampliando las energías renovables, otros no destruyan el tejido industrial de Galicia", ha demandado.

UN GOBIERNO QUE "ABDICÓ" EN LA PANDEMIA

En el ámbito sanitario, ha criticado que el Gobierno central "abdicaba de gestionar una pandemia, delegando toda la responsabilidad" en las autonomías.

"Mientras el Gobierno central se dedicaba a hacer ruedas de prensa, nosotros gobernábamos", ha reivindicado, mientras agradecía a todos los miembros de su Ejecutivo que gestionaron "con rigor" la crisis sanitaria.

"Gracias al esfuerzo de todos creo que podemos rendir cuentas ante los gallegos con una razonable satisfacción", ha afirmado.

Y es que, tal y como ha asegurado, con esta gestión Galicia consiguió "evitar una cuarta ola de la pandemia" y ser la autonomía "con menor número de fallecidos" de la España peninsular, "a pesar de ser una de las más envejecidas".