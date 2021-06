Más de 400 médicos de Primaria exigen por carta al consejero más personal y rechazan una presencialidad innecesaria

En concreto, en lo referido al anuncio del Gobierno asturiano sobre recuperación progresiva de la presencialidad en la Atención Primaria, los facultativos señalan en su escrito al consejero que "la presencialidad a la carta, que tan generosamente ha ofrecido sin contar con la opinión de los profesionales, con la situación actual de los centros de salud y con las lecciones aprendidas durante la pandemia", sería "un error" que entienden que el sistema sanitario "no se puede permitir".

"Durante el último año los profesionales han trabajado más que nunca han atendido más consultas que nunca, han mantenido la asistencia presencial cuando fue necesaria, han salido del trabajo fuera de su horario. Y no, no es cierto, no han estado atechados tras el teléfono. En el resto del país se habla del buen trabajo de la Atención Primaria en Asturias durante la pandemia COVID-19, ¿por que aquí no es así y se nos maltrata?", remarcan en la carta.

Igualmente, sostienen que si los pacientes tienen dificultades para conseguir cita y contactar con sus médicos "no se debe" a que los profesionales se nieguen a atenderlos "sino a un problema de infraestructuras, de inversión en líneas telefónicas". "El centro de llamadas (Call Center) ha servido de muy poco y eso es responsabilidad de su administración. Deje de asociar dos cosas que no guardan relación La dificultad de comunicación y las ganas de trabajar de los profesionales", apuntan.

"Señor consejero de Sanidad deje de decirle a la población lo que quiere oír y empiece a contarle lo que debe saber, aunque resulte desagradable. Deje ya de gobernar pensando en encuestas electorales o en nichos de votos", insisten en el escrito.

Además, los médicos firmantes sostienen que existe "un grave problema de personal", ya que "muchos centros de salud tienen la mayor parte del tiempo sin cubrir 3 o 4 consultas médicas". "Cuando había médicos no se contrataban para ahorrar dinero, ahora no hay médicos", dicen.

"Que no se pueden abrir todos los puntos de urgencias, como en otros tiempos y como se pide en pancartas y manifestaciones (que pongan más médicos). No hay personal para ello y además no tendría sentido", afirman.

Igualmente, apuntan que "en los próximos 2 años se jubilará una parte muy importante de la plantilla de Atención Primaria y aunque esto se sabía, hasta hace muy poco nadie pensó en ello".

"Por último debería explicarles cuál es la razón por la que si durante años hemos formado a muchos médicos de familia en Asturias, la lamentable política de personal suya y de sus antecesores, ha llevado a la mayoría de ellos a irse a otras comunidades autónomas, donde les pagan y los tratan bastante mejor. Formamos inteligencia para luego regalarla y ahora no tenemos médicos ¿Por qué será?", remarcan.

Con todo, instan al consejero a tomar "decisiones" y contar "con la opinión de los profesionales". Así, piden que se les proteja y defienda en lugar de echarles encima "a la población"; que se aborde a situación de la enfermería en Primaria "como parte de la solución"; reforzar el personal y resolver la situación de los médicos jóvenes.