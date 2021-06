CSIF reclama a Educació que l'aplicació d'àmbits siga optativa el pròxim curs en Secundària

La central sindical considera que la decisió de l'administració de "imposar-los" en Primer i Segon de l'ESO "podria resultar perjudicial per a l'alumnat, ja que va en contra de l'especialització i la Conselleria l'aplica sense aportar recursos ni una formació específica".

CSIF recorda, en un comunicat, que els denominats Àmbits suposen una agrupació d'assignatures, com puguen ser, per exemple, Economia, Biologia i Matemàtiques.

El docent que ho imparteix ha d'aportar casos pràctics al seu alumnat sobre les diferents matèries del seu àmbit sense que Conselleria haja proporcionat una preparació específica als professionals per a eixe aprenentatge.

CSIF creu que la Conselleria, després de provar durant aquest curs en Primer, "vol fer obligatòria la seua aplicació en Primer i Segon en el pròxim curs".

El sindicat ja va traslladar en reunió de Taula Sectorial, i ara ho ha fet per escrit registrat, que "un canvi de metodologia tan important deu ser optatiu i no obligatori, com Conselleria va imposar per a primer d'ESO en el curs 2020-2021".

El sindicat considera que eixa mesura "atenta contra l'especialització del docent en la matèria per a la qual s'ha format acadèmicament i per a la qual està preparat per a impartir". "Aquesta circumstància repercuteix sobre el propi alumnat, que no rep l'ensenyament amb el nivell d'especialització necessària per a poder aprendre-la en les millors condicions", insisteix.

ESPECIALITATS DELS COSSOS DOCENTS

En aquesta línia, la central sindical posa l'accent en el seu escrit en què "CSIF defèn les especialitats dels cossos docents, la llibertat de càtedra i l'autonomia dels centres". "L'adopció dels àmbits, en tot cas, deuria ser una decisió dels diferents departaments del centre educatiu", apunta.

Per tot açò, demana a la Conselleria que "rectifique la seua imposició i establisca eixe caràcter optatiu després d'un curs d'implantació en el qual molts docents s'han mostrat contrariats per la forma d'imposar eixa metodologia per part de l'Administració, sense recursos ni formació específica per a l'aprenentatge, ni tampoc perfeccionament en aquesta metodologia".

A tot açò cal afegir la falta de "dades tangibles i baremables sobre la repercussió en la qualitat educativa de la implantació dels Àmbits".