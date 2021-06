Cs Huesca rechaza los indultos y reclama al Gobierno de España que "garantice la igualdad de todos ante la Ley"

La figura del indulto "no es una medida para alcanzar fines políticos ni alterar el sentido de una resolución judicial porque no sólo no se arrepienten, sino que han manifestado su intención de volver a hacer lo mismo por lo que fueron juzgados y condenados en 2019", ha subrayado el portavoz de Cs en la DPH, Cristian Royo.

El presidente del Gobierno central, ha recordado Royo, ha argumentado que la decisión "tendrá muy presente los valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el reencuentro y la superación de una crisis que desgarró a la sociedad catalana y española", pero a su juicio debería "mantenerse firme frente a los ataques de aquellos que pretender destruir estos valores y el Estado de Derecho".

"No sabemos si Pedro Sánchez sigue el guión que le marcan, pero usa los mismos argumentos que los independentistas", lo que "es vergonzoso e intolerable", ha aseverado.

"No debemos doblegarnos ante esta humillación que no solo afecta a los catalanes o una parte de ellos, sino también al resto de españoles y por tanto, a los oscenses", ha recalcado Royo.