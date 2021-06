Tres persones resulten ferides després de col·lisionar dos cotxes en la N-340, a Benicàssim

Tres persones han resultat ferides aquest dimarts després de col·lisionar dos cotxes en la N-340, a Benicàssim (Castelló), segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Sobre les 12.15 hores s'ha produït un accident entre dos cotxes en la carretera N-340, en terme municipal de Benicàssim. El CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat de SVB.

Els servicis mèdics han assistit a una dona de 71 anys i a un home de 73 anys, tots dos per policontusions, que han sigut traslladats a l'Hospital General Universitari de Castelló.

Com a conseqüència de l'accident hi ha hagut un tercer ferit, un jove de 25 anys, que presentava ferides superficials i que ha sigut donat d'alta in situ.