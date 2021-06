València descarta la celebració de Sant Joan a les platges de la ciutat

La tradicional Nit de Sant Joan tampoc se celebrarà enguany a les platges de la ciutat de València. L'Ajuntament ha descartat aquest dimarts la commemoració d'aquesta festa que dóna la benvinguda a l'estiu. Per segon any consecutiu, no repartirà llenya, ni reforçarà les línies de l'Empresa Municipal de Transport (EMT), i la Policia Local controlarà les platges per a dissuadir les aglomeracions a la platja durant eixa nit. Ho ha anunciat l'alcalde, Joan Ribó, "perquè, amb la situació en la qual ens trobem, encara hem de treballar per a evitar els contagis de Covid".

"Abans de la pandèmia del coronavirus, durant la nit de Sant Joan es concentraven a les platges de la ciutat desenes de milers de persones i actualment, cal dissuadir qualsevol concentració d'aquest tipus que puga generar múltiples contactes i contagis", ha explicat el primer edil, en concloure la presentació del pla Convivint a la ciutat de València, en el Saló de Cristall de l'Ajuntament.

Ribó ha sigut contundent amb aquest assumpte i ha manifestat que el Consistori, que normalment s'encarrega de facilitar mitjans per a l'encesa de les fogueres, així com el transport per a acostar la ciutadania a la festa, "enguany no ho farà. A més, la Policia Local realitzarà els controls corresponents perquè no se celebre la festa", ha explicat.

"L'Ajuntament no pot llançar una crida a la gent perquè es reunisca, al contrari, cal dissuadir a tothom i deixar la festa per a quan els riscos de contagi siguen nuls", ha reiterat l'alcalde en recordar que aquesta mesura "no està renyida amb la de celebrar les Falles, que es desenvoluparan d'una manera articulada".

"Ara estem millorant, però les dades dels últims dies continuen pujant i no volem col·laborar en generar una situació de múltiples contactes amb efectes negatius en l'evolució de la pandèmia", ha conclòs.