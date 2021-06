Expertos aconsejan valorar adecuadamente la "niebla mental" o fatiga post-covid para reducir la recuperación

Una de ellos es Esther, de 31 años, quien sufrió la COVID en abril de 2020 y, aunque fue de forma leve, nunca acabó de sentir que estaba totalmente curada. Notaba que le costaba mantener la atención en las actividades que realizaba y sentía mucha fatiga mental, entre otros síntomas.

Según contaba ella misma, antes del virus era una persona muy activa, trabajaba de manera normal y realizaba muchas actividades de ocio, cocinaba: "Llevaba mi casa, tenía una vida social muy activa y podía pasarme horas jugando a videojuegos, sin cansarme. Después de pasar la COVID, ya no he podido volver a llevar una vida normal. No me siento la misma".

Belén Moliner, directora médica de Vithas NeuroRHB, y Loles Navarro, neuropsicóloga clínica del servicio de neurorrehabilitación, fueron las profesionales que realizaron la valoración neurológica de Esther en Vithas Valencia Consuelo y pusieron nombre a sus síntomas.

Este problema cognitivo es, según la Sociedad Española de Neurología, uno de los síntomas neurológicos más habituales entre los pacientes post-covid y uno de los más persistentes. Aparece en forma de alteraciones cognitivas y va desde la fatiga mental temprana hasta dificultades para concentrarse, que aparecen en un 78% de los casos. En las personas que han sufrido la enfermedad de una forma más severa, hay hasta un 72,6% de casos manifestándose con dificultad en la memoria retrógrada o anterógrada.

"En todos ellos repercute, de una forma más o menos impactante, en la funcionalidad y las actividades diarias de la persona. Y, tal y como aconseja esta prestigiosa sociedad científica, es necesario analizar cada caso de manera específica, para valorar de forma apropiada los síntomas y poder tener una visión global del caso, para que tanto la orientación terapéutica sea adecuada y la repercusión funcional en el paciente sea mínima", recalca la directora médica en un comunicado del grupo.

PROTOCOLO PARA PACIENTES CON COVID PERSISTENTE

Siguiendo esta recomendación, y fruto de su experiencia en la rehabilitación de pacientes neurológicos, Vithas NeuroRHB aplica su protocolo de tratamiento cognitivo-conductual específico para pacientes con COVID persistente que presentan alteraciones neurocognitivas de distintas gravedades, basado en su método NeuroRHB. Este protocolo implica conseguir un diagnóstico preciso de las funciones más afectadas y un tratamiento intensivo dirigido a mejorar la funcionalidad de la persona en todas las áreas de su vida.

Este protocolo es el que se puso en marcha con el caso de Esther para detectar en qué funciones presentaba mayor afectación, así como su intensidad. Se objetivaron alteraciones en los procesos atencionales más complejos, en la velocidad de procesar información y en algunas funciones ejecutivas, tras lo que el diagnóstico fue compatible con un trastorno neurocognitivo leve, según el DSM-5.

Este diagnóstico implica que, aunque la persona puede llevar una vida independiente, presenta dificultades para realizar algunas actividades que suponen una carga atencional, estimular o ejecutiva mayor.

Esther pertenece al colectivo 'LongCovidActs', del que forman parte muchos españoles con síntomas persistentes al pasar la fase aguda. Ahora asegura que, tras meses de no saber exactamente lo que le pasaba, tener un diagnóstico preciso le ha permitido entender mejor cómo le había afectado el virus a nivel neurológico y le ha dado tranquilidad.

Según los datos de la 'Guía clínica para la atención del paciente COVID persistente', recientemente publicada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, este síndrome se ha observado que es más frecuente en mujeres de mediana edad y puede generar discapacidad hasta en un 52% de los pacientes que lo padecen.