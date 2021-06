Les Corts apliquen el reglament: els trànsfugues no cobraran com a portaveus en comissió i Cs rep menys per les baixes

Així ho han explicat els grups en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, on la portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, ha advocat per reformar l'article 28 del reglament per a "portar a la pràctica el pacte antitransfuguisme", que preveu, entre altres qüestions, que el grup que ha patit les baixes mantinga els drets que els corresponen pel nombre de diputats que va obtindre en les eleccions.

No obstant açò, ni Vox ni el PP s'han mostrat partidaris d'aquesta situació. De fet, Vox no va recolzar el pacte en el seu moment, i el PP ha afirmat que cenyiran la seua postura "al que diguen els lletrats i els informes econòmics".

"No sabem per què s'estan donant tantes voltes quan hi ha un precedent clar en la legislatura passada. Deixa negre sobre blanc una actuació concreta. No podem recolzar una petició de Ciutadans no avalada ni pel reglament ni pels lletrats", ha agregat la síndica, Eva Ortiz.

Per la seua banda, Merino ha confirmat que aquest mes l'assignació econòmica a Ciutadans s'ha reduït per les baixes de quatre diputats, però ha insistit que la seua postura no es basa només en els drets econòmics: "Parle del pacte antitransfuguisme, dels drets econòmics i administratius i que es respectaren els resultats de les eleccions". Per açò, ha insistit en la modificació del reglament.