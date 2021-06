CyL registra una "tendencia a la estabilización", con Burgos, Valladolid y Palencia en "riesgo alto"

Casado ha detallado en su comparecencia ante los medios de comunicación para analizar la situación epidemiológica de la Comunidad que la incidencia media a 14 días en la región es de 129,9 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se supera en Burgos con 175 casos; Valladolid con 171 y Palencia con 170.

En nivel "medio" se sitúan el resto de provincias con Ávila con 108 casos por cada 100.000, León con 113 casos, Salamanca con 71 casos, Segovia con 123 casos; Soria con 90 y Zamora con 83.

Este martes se han declarado en la Comunidad 285 casos nuevos con una caída en la edad de los afectados como consecuencia del efecto de las vacunas que han llevado a que actualmente haya una persona de 24 años ingresado en UCI, donde las estancias son largas, un punto en el que ha puesto como ejemplo el de una persona que ayer pasó a planta tras 232 días en cuidados intensivos.

El índice de reproducir del virus en la comunidad se sitúa de media en el 0,94 por ciento y la mayoría de los contagios se da por debajo de los 40 años.

"No hemos vencido al virus, no hasta que no haya una parte importante de población vacunada", ha zanjado la consejera, quien ha recordado que el Consejo de Gobierno del jueves adoptará nuevas medidas que puede llevar a bajar de nivel bien al conjunto de la Comunidad o bien por provincias dada la situación de Burgos, Valladolid y Palencia.