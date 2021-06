Cvirus.- El alcalde de Benalmádena replica a la Junta que han ofrecido "muchos espacios" para la vacunación

Navas y el teniente alcalde Javier Marín han pedido a la Junta que "reconsidere" y se replantee el que la ciudadanía de Benalmádena tenga que asistir al Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos a vacunarse: "No lo entendemos por multitud de razones, porque desde el Ayuntamiento se ofrecieron muchos espacios".

En rueda de prensa, ha citado el Club Náutico; el Centro de Exposiciones; el Castillo de Bil Bil; el edificio Innova; el polideportivo de Arroyo de la Miel, el polideportivo de Benalmádena pueblo; el Hogar del Jubilado, la Casa de la Cultura y a partir del próximo día 23, cuando concluya el curso escolar, los colegios de Educación Infantil y Primaria de la localidad. Además, ha añadido, del HAR y los dos centros de salud.

"Ninguno de los lugares han sido válidos para la Junta de Andalucía", ha lamentado el alcalde, quien ha criticado al Ejecutivo autonómico que pida el cierre del polideportivo de Arroyo de la Miel sólo para la vacunación cuando hay previstos campamentos durante el verano para las familias del municipio.

A juicio de Navas, la Junta "pide que blindemos ese pabellón, que lo cerremos hasta septiembre cuando tenemos previstas actividades para 400 niños en campamentos y nuestro municipio cumple con otros espacios para la vacunación".

"El Hospital de Alta Resolución es el centro perfecto, por las tardes apenas hay consultas externas, tiene aparcamientos y es idóneo para que la gente vaya para las vacunaciones masivas; pero nos obligan ir a Palacio de Congresos de Torremolinos o nos obligan a cerrar el pabellón donde estarán los campamentos", ha añadido.

Según Navas, se trata de una decisión "injusta, que va contra la dignidad de los vecinos, nos obligan a cerrar de lunes a domingo -el pabellón de Arroyo de la Miel- cuando es uno o dos días a la semana los que se ponen vacunas". Por todo ello, ha solicitado a la Junta de Andalucía que "reconsidere su posición, su postura y atienda a los vecinos como se merecen".

Es más, ha indicado que no les vale que se diga que el Palacio de Congresos de Torremolinos, o el Málaga capital, se usan exclusivamente para la vacunación "porque no es cierto". "Se utilizan para otras actividades y sin problemáticas al respecto, por qué en Benalmádena sí. A veces creemos que es un pulso por haber dicho que no era lógico ir a otro municipio teniendo espacios", ha lamentado el alcalde.

También ha aludido Javier Marín a la accesibilidad, puesto que en un servicio público como la vacunación "debe primarse y ayudar a toda la población a acercar el servicio, no alejarlo a un sitio donde además no llega el transporte público".

"Pedimos a la Junta que se siente y recapacite; no podemos dar el cheque en blanco del polideportivo porque las familias necesitan los campamentos para conciliar. No podemos coger y anular ese servicio público que también es necesario por lo que tendemos la mano a la Consejería para que haga posible la vacunación" en alguno de los lugares ofrecidos por el Ayuntamiento de Benalmádena.

Este lunes, la Junta de Andalucía pidió al Ayuntamiento de Benalmádena que "se aclare" y elija un punto de vacunación frente al coronavirus, explicando que responsables del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol se trasladaron el viernes al municipio para visitar los posibles puntos de vacunación ofrecidos por el Ayuntamiento, "centrándose en el polideportivo de Arroyo de la Miel por entender que el resto no cumple las condiciones de accesibilidad y amplitud necesarias para el desarrollo de una vacunación masiva.

"Hoy en día, el Ayuntamiento aún no ha ofrecido un emplazamiento que cumpla las características requeridas", por lo que el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha pedido al equipo de gobierno municipal "que se aclaren entre ellos mismos y pongan a disposición de la Consejería de Salud un lugar donde podamos desarrollar el Plan Un Millón de vacunas".

La vacunación frente al coronavirus se está desarrollando en la Costa del Sol de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, en función del número de vacunas disponibles y de la cobertura de las agendas de citación y con todas las medidas de seguridad e intimidad para la población que acude.