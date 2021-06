Puig defèn l'empresa pública de sanitat com "un instrument i no un fi en si mateix"

Així s'ha posicionat el també líder del PSPV, en una entrevista en la SER arreplegada per Europa Press, davant les discrepàncies amb els altres socis de govern del Botànic. Compromís i Unides Podem advoquen per seguir el 'modelo Alzira' que es va seguir en la reversió d'aquest departament de València en 2018 -sense una empresa- per al traspàs a gestió pública del de Torrevella (Alacant) previst per a octubre.

En general, al marge d'aquesta reversió, Puig ha assegurat que l'EPS és una proposta de Sanitat que porta "bastant temps organitzant per a la millor gestió dels recursos públics sanitaris", en àmbits com les ressonàncies magnètiques o la farmàcia en les residències.

Es tracta, al seu juí, d'anar cap a una major eficàcia en la sanitat pública i de "resetear una mica l'arquitectura administrativa sanitària", una lliçó que creu que deixa la pandèmia: "Hem vist el bàsic que és tindre una sanitat pública potent i ben organitzada, hem vist les seues fortaleses i les seues manques".

Per tant, el president valencià ha confiat que ara s'obri "l'oportunitat de reinicialitzar tot el sistema i veure de quina manera mantindre l'objectiu de la sanitat pública, universal, gratuïta i amb la major qualitat, però sent conscients de les limitacions econòmiques".