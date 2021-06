Kiko Rivera e Irene Rosales no han dudado en aprovechar el buen tiempo para hacer una escapadita a las playas de Cádiz y dejarse ver en bañador para ir bronceándose de cara al verano.

La pareja ha sido captada por fotógrafos disfrutando de unos días de relajación en las playas gaditanas. Mientras tanto, la pelea judicial por la herencia de Paquirri entre Isabel Pantoja y Kiko sigue su curso. Son pocos los detalles públicos que se comentan últimamente acerca del tema, pero está claro que madre e hijo no atraviesan su mejor momento.

Kiko se ha hecho con una de las fotografías que le hicieron en Cádiz y no ha dudado en compartirla en su perfil de Instagram para lanzar un mensaje de positividad con respecto a su cuerpo.

En el pie de foto Rivera ha escrito: "¡Pues sí! He engordado qué le vamos a hacer. Me sigo queriendo igual o más que antes. ¡Aunque ya hemos empezado la rutina de ejercicio para volver a nuestro máximo nivel! (No dejen de quererse aunque pillen unos kilitos de más)".

La familia acudía a esta escapada al completo, con las hijas de la pareja Ana y Carlota listas para darse un chapuzón. Por su parte, a Irene Rosales hace poco más de un mes que la operaron del pecho, por lo que está teniendo cuidado con ponerse al sol y lució un discreto mono para pasar el día.

Irene Rosales y su hija Carlota Rivera en Cádiz. CRISTOBAL DUEÑAS / GTRES

Unas semanas atrás, Rosales confesaba en el plató de Viva la vida que su relación con Kiko atraviesa uno de sus momentos más dulces. Tras unos años han conseguido finalmente estabilizarse y conseguir una felicidad serena y pausada.