PSOE cree que a Núñez le falta "coherencia" y le afea no apoyar a Page en la supresión de la mascarilla al aire libre

20M EP

NOTICIA

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha criticado este martes que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "no tiene coherencia ninguna" al no apoyar la propuesta de Emiliano García-Page sobre la supresión del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre, al tiempo que le ha afeado que "no se alegre" de los buenos datos de vacunación y de los avances para ganar la batalla a la COVID-19.